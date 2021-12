Bilhete de comboio mais caro em 2022. Lisboa-Porto custa mais 15 cêntimos

Locomotiva do comboio Intercidades a chegar à estação da Covilhã. © Miguel Pereira da Silva/Global Imagens

Andar de comboio vai ficar mais caro a partir de 1 de janeiro. CP e Fertagus publicaram as tarifas a praticar em 2022. Os passageiros contarão, em média, com subidas de preço acima de 0,5%. Mas há casos em que o aumento de preços será superior.

Começamos pelos serviços de longo curso da CP. Não há mexidas no preço do Alfa Pendular. No Intercidades, há viagens que vão ficar mais caras. Seguem-se alguns exemplos, com base na informação disponível na página da transportadora:

- entre Lisboa e Porto, a viagem de ida vai custar mais 15 cêntimos se viajar em segunda classe, de 25,10 para 25,25 euros. No entanto, se comprar um ingresso de ida e volta, não há alteração de preço;

- entre Lisboa e Faro, a viagem de ida vai custar mais 15 cêntimos se for para a segunda classe, de 22 para 22,15 euros. No entanto, se comprar um ingresso de ida e volta, também não há alteração de preço, a não ser que viaje em primeira classe;

- entre Lisboa e Coimbra, o bilhete de ida vai custar mais 10 cêntimos, atingindo os 20 euros. Contudo, se adquirir um título de ida e volta, o preço fica inalterado;

- entre Lisboa e Aveiro, o bilhete de ida fica 10 cêntimos mais caro, para 21,10 euros. Na compra de um bilhete de ida e volta, não há mudança de preço.

Nos serviços suburbanos, os utentes poderão contar com alterações mais profundas caso comprem bilhetes simples - não há mexida no preço do passe das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

Em Lisboa, os bilhetes sobem cinco cêntimos para viagens que percorram quatro, cinco, seis, sete ou oito zonas. As assinaturas de 30 dias também ficam cêntimos mais caras.

No Porto, os bilhetes ficam cêntimos mais caros para viagens que percorram seis, 14 ou 17 zonas. Nas assinaturas para 30 dias, praticamente todas as zonas ficam mais caras.

Nota ainda para a subida de cinco cêntimos no comboio interregional entre Coimbra-B e Aveiro, que passa a custar 5,80 euros, em vez de 5,75 euros.

Na Fertagus, os bilhetes simples vão ficar cinco cêntimos mais caros: por exemplo, a ligação entre Lisboa e Setúbal sobe para 4,60 euros.