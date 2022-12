Bilhetes ocasionais do Metro de Lisboa e da Carris aumentam 10% para 1,65 euros em janeiro

O preço atual de uma viagem através do bilhete ocasional pré-comprado é de 1,50 euros. No caso dos carregamentos "zapping" em cartões Viva Viagem e Navegante (através de montantes entre os três euros e os 40 euros) cada viagem custará 1,47 euros, mais 12 cêntimos do que este ano (com o custo de 1,35 euros).