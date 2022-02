Biofarmacêutica portuguesa GenIbet comprada pela multinacional Recipharm

Multinacional sueca Recipharm passa a controlar a totalidade do capital da portuguesa GenIbet (Imagem de arquivo)

A portuguesa GenIbet Biopharmaceuticals foi comprada na totalidade pela farmacêutica multinacional sueca Recipharm, dedicada ao desenvolvimento e produção de medicamentos para as indústrias farmacêutica e de biotecnologia. A biofarmacêutica portuguesa foi a primeira na Península Ibérica a receber a certificação GMP (Good Manufacturing Practices), atribuída pelo Infarmed em 2009.

Segundo anunciou esta terça-feira a Recipharm, em comunicado, esta transição vai permitir à GenIbet "colher de imediato os benefícios gerados pela entrada de um novo acionista com forte presença nos mercados internacionais e com assinaláveis capacidades técnicas e industriais", explica a empresa, acrescentando ainda que o resultante investimento em ciência, especialmente em biotecnologia, fará com que o país beneficie ao nível da investigação e do emprego qualificado. "Portugal ficará em condições de desempenhar um papel global relevante na área da Biotecnologia", destaca a empresa sueca.

Raquel Fortunato, CEO da GenIbet, manifesta em comunicado a sua satisfação pelo "horizonte que agora se abre", tornando possível combinar a "experiência e conhecimento [da GenIbet] com as capacidades e alcance da Recipharm" - argumento este que "fará seguramente a diferença para os clientes e, claro, para os doentes".

Desde a sua participação na produção da vacina contra a Febre Tifoide, em parceria com o atual GSK Institute for Global Health, ao seu contributo nos lotes iniciais de RNA mensageiros, usados pela Moderna nas vacinas de combate à pandemia de covid-19, os projetos da GenIbet têm manifestado sucesso desde o seu início, em 2006. Posto isto, não surpreende que, em comunicado, Marc Funk, CEO da Recipharm, demonstre satisfação "em receber a GinIbet e a sua talentosa equipa de especialistas (...) [e criar] vínculos com toda a organização Recipharm de modo a tornar este negócio um grande sucesso".

A Recipharm assume-se como uma Contract Development Manufacturing Organization (CMDO), participando, por este motivo, nas fases de desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos à escala global - sendo a produção destes obrigatoriamente realizada em condições e infraestruturas especiais, que respeitam as Boas Práticas de Fabrico, certificadas pela EMA, na Europa, e pela FDA, nos Estados Unidos .

Detido até ao momento pelos iBet (49,66%), Medinfar (25,30%), Nutrinveste (12,88%) e Tentafar (11,15%), o capital da GenIbet passa agora na totalidade para a multinacional Recipharm.