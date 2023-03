Biotecnológica alemã estuda construção de fábrica piloto em Sines

© Joseph Prezioso/AFP

A empresa de biotecnologia alemã 350PPM Biotech, que utiliza a fermentação de precisão para produzir ingredientes de alta qualidade para rações e alimentos, anunciou que o seu primeiro produto, a que chamiu Marinin, pode dar um contributo importante à conservação marinha, à preservação da floresta tropical e à biodiversidade oceânica. E para a sua produção, a empresa está a estudar a criação de uma fábrica piloto em Sines, que utilizará CO2 do seu parceiro Maiken Foods. De acordo com esta biotecnológica que abriu uma filial em Lisboa este ano, o objetivo será mesmo vir a construir uma unidade industrial na cidade portuária portuguesa.

A Marinin é produzida por uma bactéria marinha que se alimenta exclusivamente de CO2 e utiliza hidrogénio como fonte de energia, o que permite substituir quase completamente alguns ingredientes controversos nas rações convencionais para aquacultura, tais como a farinha de peixe e a soja.

Determinados peixes e outros animais marinhos estão a ser capturados em massa para produzir farinha de peixe que serve então para alimentar peixes de aquacultura. Em simultâneo, a procura crescente de soja, também destinada às rações de aquacultura, está a ameaçar as florestas tropicais da América do Sul e da Ásia.

Erwin Jurtschitsch, CEO e cofundador da 350PPM Biotech, citado em comunicado, diz acreditar que o produto pode substituir "quase completamente" os ingredientes que levam à captura acessória de outros peixes. Além disso, em vez da sobrepesca dos oceanos, "peixe e camarão poderiam ser cultivados em terra", sem recorrer a métodos "controversos".

"A nossa abordagem é sustentável de muitas maneiras", acrescenta o Ludger Weß, CSO e cofundador da 350PPM Biotech, explicando que a utilização de CO2 de fontes artificiais e hidrogénio gerado com eletricidade verde, implica que o processo praticamente não precisa de terra e utiliza "pouca água e pode produzir ração completamente independente da estação do ano, do tempo e do clima", além de não deixar resíduos nocivos, termina.