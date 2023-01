Bison Bank quer estimular fundos de investimento em criptoativos

CEO do Bison Bank, António Henriques © D.R.

O Bison Bank apresentou publicamente esta quarta-feira a Bison Digital Assets, subsidiária para operar com criptoativos, depois de ter recebido a licença do Banco de Portugal para ter a custódia e transacionar ativos virtuais. Um dos objetivos desta filial é desenvolver fundos de investimento de criptoativos, sendo que o banco trabalha para já apenas com as criptomoedas bitcoin e ethereum.

A Bison Digital Assets dedica-se em exclusivo à negociação de criptoativos. Esta subsidiária, segundo explicou António Henriques, CEO do Bison Bank, só vai trabalhar com clientes de "elevado rendimento liquído" com interesse em desenvolver uma carteira de investimentos cripto, bem como com fundos de investimento e sociedades gestoras de ativos virtuais.

O banco, que assume ser ainda de pequena dimensão mas de base "completamente internacional", já trabalha com 60 fundos de investimento e 30 sociedades gestoras de ativos virtuais, numa linha de banca depositária. A ideia é, agora, acelerar a operação com fundos e entidades gestoras numa lógica de "vender para fora" fundos de investimento cripto, numa lógica de "agente facilitador".

""Não temos um deadline [prazo definido}, mas estamos a trabalhar nalguns projetos com esse objetivo. Gostaria muito que fosse para amanhã", afirmou António Henriques, asseverando que a gestão que lidera é "muito boa como banca depositária", algo que pretende "queremos rapidamente transportar para o ecossistema dos ativos virtuais".

"Estou pessoalmente empenhado para que isso aconteça muito rapidamente", reiterou.

Além da banca depositária e do trabalho a desenvolver com fundos e sociedades gestoras de investimento, o gestor elencou a ambição do Bison Digital Assets vir a trabalhar com ferramentas de finanças descentralizadas (DeFi) e na custódia de NFT, mas antes disso há um "caminho a percorrer". Primeiro, de acordo com as declarações de António Henriques, a regulação tem que avançar mais.

Equilíbrio financeiro atingido em 2024

"Acreditamos que é necessária mais regulação, o cliente tem que se sentir protegido", afirmou o CEO do Bison Bank, explicando que se a regulação evoluir o chamado "inverno cripto" - alude às fortes desvalorizações dos ativos digitais - o mercado dos criptoativos será mais atrativo.

"Regulação é basicamente o que tem de acontecer em cima do "inverno" que aconteceu e que esperamos que culmine agora com um verão fantástico", disse.

"Vejo com grande naturalidade tudo o que aconteceu no último ano e vejo-o com uma perspetiva altamente positiva. Há muitos anos houve a bolha das dot.com e, se nessa altura achávamos que tinha acabado o mundo, hoje nem sabemos o que é viver sem as dot.com. O que aconteceu faz parte do que é a inovação e o que é necessário é regular e perceber que é impossível gerir este tipo de inovação num contexto de discrepância enorme do conhecimento. Sem regulação, o que vai acontecer é que as pessoas vão continuar a ser enganadas ou a investir nesta área convencidas que sabem o que estão a fazer", argumentou.

"Regulação é o que tem que acontecer", reiterou, explicando que o Bison Bank ao lançar a Bison Digital Assets está a "antecipar" para a sua subsidiária de criptoativos "um governo muito semelhante ao que tem no banco".

Nesse sentido, o Bison Bank deseja trabalhar com todo o ecossistema cripto, incluindo com as corretoras nacionais e internacionais que estão em Portugal e não têm um banco por trás da operação a dar suporte, de acordo com António Henriques.

O CEO do Bison Bank não entrou em detalhes quanto ao plano de negócio - desde perspetivas quanto ao número de clientes ou sobre o volume de negócio -, mas adiantou: " O nosso plano de negócios aponta para o breakeven [equilíbrio financeiro] em 2024, mas consideramos - do ponto de vista da equipa de gestão - que o cenário é muito prudente, o que quer dizer que, se tudo correr como esperamos, podemos eventualmente antecipar o breakeven da Bison Digital Assets para um momento antes de 2024".

A Bison Digital Assets foi autorizada a exercer pelo Banco de Portugal, em abril, e após os registos da empresa e o desenvolvimento da plataforma já está disponível para os clientes.

O cliente da subsidiária será de "elevado rendimento" e terá de ter também conta no Bison Bank, para "poder comprar e vender bitcoin ou etherum na Bison Digital Assets usando o dinheiro que está depositado na sua conta bancária, tal como quando vende". Assim, "há a possibilidade de depositar, trocar, levantar ou mesmo optar pela custódia dos ativos digitais", sendo que "todas as operações serão devidamente registadas".