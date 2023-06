Bit2Me captou 14 milhões de euros em ronda de investimentos

Os membros do conselho de administração da Bit2Me © Bit2Me

A startup Bit2Me, reconhecida como a primeira empresa de mercado de ativos digitais registada no Banco de Espanha, captou 14 milhões de euros numa ronda de investimento liderada pelos fundos de investimento alternativos Investcorp. O objetivo é expandir a atividade da empresa com vista à adoção global das criptomoedas.

O investimento de 14 milhões de euros ajudará a atingir o objetivo da empresa em consolidar-se como a principal exchange de Espanha e acelerar a sua expansão para a América Latina, aumentando a sua carteira de clientes e posicionando-se como player de destaque no setor Web3 internacional.

A angariação contou com a participação da Telefónica Ventures, o canal de investimento em start-ups tecnológicas com relevância estratégica da Telefónica, do Stratminds VC, fundo de capital de risco sedeado em Silicon Valley, da Cardano, uma das principais blockchain do mercado, através da Adaverse, do fundo YGG e do seu CEO, Gabby Dizon.

De acordo com Hervé François, sócio do Blockchain Fund da Investcorp, "a Bit2Me está bem posicionada para aproveitar o crescimento neste mercado em rápida evolução, e a Investcorp apoiará ativamente a sua sólida equipa de gestão através do eLydian Lion, o primeiro fundo institucional dedicado à blockchain do GCC, com uma visão global de foco em investimentos em empresas líderes na evolução digital impulsionada pela tecnologia blockchain".

Para Leif Ferreira, cofundador e CEO da Bit2Me, "durante mais de 2 anos, estivemos a trabalhar para melhorar a nossa plataforma com o objectivo de alcançar os mais altos níveis de qualidade e portfólio de produtos, incluindo regulamentação e proteção dos nossos clientes. Este financiamento será um impulso para conquistar novos clientes, pois, com a Investcorp, temos um parceiro internacional com grande poder financeiro e, com a Telefónica, um canal para impulsionar nossa presença na América Latina".

Recentemente, a Bit2Me foi reconhecida com o Prémio Expansión de Compliance 2022, que se junta à Certificação ISO/IEC 27001 de Segurança da Informação que já possui e aos acordos previamente fechados com a Ledger Enterprise e a Prosegur Crypto.