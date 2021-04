BlaBlaCar recebe 95 milhões de investimento para o pós-pandemia

Fundadores da BlaBlaCar, da esquerda para a direita: Frédéric Mazzella, Nicolas Brusson e Francis Nappez. © DR

2020 foi o ano mais desafiante de sempre para a BlaBlaCar. Com as fortes restrições de mobilidade e o distanciamento físico por causa do coronavírus, a empresa de partilha de viagens ficou sem boa parte dos utilizadores. No entanto, a plataforma fundada em França - e presente em Portugal desde 2012 - recebeu uma prova de confiança: anunciou esta quarta-feira uma ronda de investimento de 115 milhões de dólares (95,5 milhões de euros).

Este montante é uma importante injeção de capital para a empresa poder recuperar utilizadores numa altura em que as vacinas estão a ser cada vez mais administradas. Além de permitir viagens em carros partilhados, a BlaBlaCar está cada vez mais apostada nos autocarros de longa distância em 22 mercados - em Portugal, ainda não está presente. A aposta no transporte ferroviário também será acelerada com esta nova ronda de investimento.

"A crise covid foi uma prova real da capacidade de recuperação de vários modelos no setor das viagens. O modelo baseado na comunidade da BlaBlaCar com custos fixos zero e uma rede flexível faz com que a empresa seja uma clara vencedora. Este financiamento adicional fortalece a nossa posição e outorga mais força para implementar a nossa estratégia ofensiva de crescimento", destaca o líder e co-fundador da BlaBlaCar, Nicolas Brusson, citado em comunicado de imprensa.

Com mais de 90 milhões de utilizadores - 300 mil dos quais em Portugal -, a empresa adianta que está a registar um crescimento de dois digitos nas reservas de viagens para fora da Europa. O mercado extra comunitário já representa mais de metade das viagens da plataforma.

A mais recente ronda de investimento contou com a participação dos fundos VNV Global, Otiva J/F AB e ainda FMZ Ventures.