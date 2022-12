Black Friday alavanca volume de pagamentos da Ifthepay para mais de 95,5 milhões em novembro

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A aveirense Ifthenpay observou um volume de pagamentos superior a 95,5 milhões de euros em novembro, o que representa uma subida homóloga de mais de 18%, devido ao consumo impulsionado pela Black Friday.

Em comunicado, a fintech de Santa Maria da Feira diz ter superado "os objetivos fixados para 2022 e irá fechar o ano com resultados acima do esperado, sendo que o volume total de pagamentos, desde o início do ano, já ultrapassa os 958 milhões de euros até à Black Friday, o que indica mais 24% de crescimento [homólogo]".

A Ifthenpay é dedica-se a fornecer soluções de pagamentos digitais às empresas aderentes. Ao Dinheiro Vivo, a empresa realça que os valores revelados foram gerados por referências multibanco online e offline, por MB Way, referências Payshop e através de pagamentos através de cartões Visa e Mastercard (crédito e débito), num universo de 20 mil empresas aderentes ao sistema da Ifthenpay.

Os 95,5 milhões de euros movimentados no mês de novembro distribuem-se por homebanking (63%), mobile/TPA (18%), caixas multibanco (17%) e outros mecanismos (2%).

"Ainda que tenhamos voltado a um contexto de quase normalidade, a verdade é que o grande aumento da venda de produtos através do comércio online que foi fortemente impulsionado pelas restrições do confinamento e do distanciamento impostas pela Pandemia da Covid-19, se tem vindo a manter. Todos os indicadores da nossa atividade o confirmam", afirma Filipe Moura, co-presidente executivo da Ifthenpay, que realça que só no dia da Black Friday foram movimentados 4,6 milhões de euros.

Nuno Breda, também co-presidente executivo da Ifthenpay, comenta também que, apesar de "um ano de grande agitação provocada pela guerra na Ucrânia, pela crise energética pelos problemas nas cadeias de distribuição, escassez de alguns produtos, aumento da inflação e pela perspetiva de uma possível recessão em 2023, o comércio eletrónico tem conseguido manter-se num registo positivo". Tal tem beneficiado a atividade da fintech portuguesa.