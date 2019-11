Black Friday: easyJet tem voos até 20 euros

A easyJet vai disponibilizar mais de 30 mil lugares entre 10 e 20 euros para viagens de 25 de novembro deste ano até 24 de outubro de 2020. Em comunicado, a companhia aérea de baixo custo refere que a campanha se destina a voos desde e para Portugal.

O preço é de ida por pessoa e inclui taxas de aeroporto e bagagem de mão. “Não é preciso pensar muito, nesta Black Friday é só escolher onde aterrar”, afirma a easyJet em comunicado. As reservas podem ser feitas até sexta-feira, 29 de novembro.

A companhia aérea possui bases em 30 aeroportos europeus e mais de 1036 rotas na sua rede na Europa, Médio Oriente e Norte de África. A operar nos principais aeroportos de Portugal, a eadyJet “assume o compromisso de levar os seus passageiros aos destinos para onde voa de forma eficiente, poupando-lhes tempo e custo nas deslocações”.

Este mês, a easyJet ultrapassou pela primeira vez em Portugal os sete milhões de passageiros no exercício de 2019, mais 8,6% que no ano fiscal anterior, o que foi “extremamente positivo”, anunciou hoje a companhia aérea de baixo custo britânica. O lucro da transportadora aérea atingiu os 427 milhões de libras (594 milhões de euros) no ano fiscal de 2019, que terminou em setembro, o que representa uma queda de 2,5% face ao período homólogo.