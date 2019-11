Black Friday. Homens gastam mais do que as mulheres. Sabe porquê?

Este ano os portugueses estimam gastar mais na Black Friday do que no ano passado, 304,54 euros, mais cerca de 50 euros do que no ano passado, e são os homens aqueles que contam despender mais dinheiro nesta época de promoções, de acordo com o estudo realizado pela NetSonda, para a Worten, a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

Na Black Friday cerca de 35% dos portugueses admite gastar mais do que na edição do ano passado, com 30% a dizer que vai gastar menos e 35% que vai despender o mesmo montante nesta época de promoções. São os homens que lideram os gastos, com 364,76 euros vs os 240,03 euros que as mulheres admitem que irão despender este ano.

Homens e mulheres também diferem no tipo de produto que vão à procura da melhor promoção nesta ocasião. Mais de metade dos homens (56%) admitem que irão apostar na compra de tecnologia, mais dois pontos percentuais do que no ano passado, com metade do sexo feminino a referir moda e acessórios, menos 5 pontos percentuais do que face a 2018. Perfumes e cosmética é referido por 25% das mulheres, bem como móveis e decoração para o lar (14%), mas ambas a categorias estão a recuar face ao ano anterior, 2 pontos percentuais, cada uma delas.

Depois de tecnologia 14% dos homens refere a compra de consolas e jogos para consolas como itens a adquirir, mais 4 pontos percentuais do que há um ano.

Nova Lei dos Saldos vai aumentar confiança dos consumidores?

Mas esta não é uma ocasião de compras que atrai todos os portugueses. Cerca de um terço diz que não vai comprar. Os motivos são diversos mas a confusão associada à Black Friday é elencada por 29% dos inquiridos, um recuo de 8 pp face ao anterior, com o marketing enganador a ser referido por 21% dos portugueses, uma subida de 11 pp face ao um ano. Descontos irrisórios que não compensam é terceiro motivo referido por 17%, mais 5 pp do que em relação a 2018.

“Existe uma perceção generalizada, que temos tentado combater através da nossa comunicação, de que a campanha Black Friday é transversal a todos os produtos em loja e online, o que, por vezes, leva o consumidor a sentir-se defraudado, porque espera ter descontos em todos os produtos. Na verdade, a Black Friday tem descontos em todas as categorias, mas não em todos os produtos. O que podemos garantir é que os produtos selecionados são os produtos, por norma, mais procurados pelo consumidor, a preços ultracompetitivos”, garante Inês Drummond Borges, diretora de marketing da Worten, ao Dinheiro Vivo, quando questionada sobre o que poderá ser feito para aumentar os níveis de confiança do consumidor nesta ocasião.

Mas no Portal da Queixa a cadeia surge como um dos players que origina mais reclamações. Inês Drummond Borges reage. “A Worten é líder na satisfação e recomendação de cliente face a todos os seus concorrentes e com uma diferença crescente, o que muito nos orgulha. Trabalhamos arduamente para melhorar de forma contínua a experiência dos nossos clientes e tentamos ter sempre uma “escuta muito ativa” sobre o que corre menos bem da perspetiva do cliente”, começa por referir. “O Portal da Queixa é nosso parceiro e reconhece-nos como o player do nosso mercado com maior nível de satisfação de cliente no tratamento das reclamações que lhes chegam”, destaca. “Agora, sendo a Worten líder de mercado em vendas e clientes, também tem, em volume, mais reclamações que os restantes.”

Ajudará a nova lei dos Saldos & Promoções, em vigor desde meados de outubro a aumentar os níveis de confiança dos consumidores. “Independentemente da lei que se encontra em cada momento em vigor, a Worten procura ter uma proposta de valor clara para o cliente, não estando dependente de iniciativas ou alterações legislativas para ter a sua confiança. Aliás, somos eleitos Marca de Confiança dos portugueses há dez anos consecutivos e com a maior diferença de sempre face ao segundo player no nosso mercado, o que confirma isso mesmo”, diz a responsável de marketing da cadeia de produtos eletrónicos da Sonae.

Mas deixa uma crítica. “Consideramos, contudo, que esta alteração legislativa é pouco adequada à realidade altamente dinâmica do comércio online, bem como à realidade das cadeias de retalho que têm de conciliar campanhas nacionais com as iniciativas de cada estabelecimento.”

Onde compram os portugueses?

Na hora de comprar os portugueses optam por ir à loja. Foi assim o ano passado, apesar de no estudo terem indicado que apenas 24% fazia intenção de comprar apenas em loja.”É verdade que as compras online continuam a crescer, mas também sabemos que a experiência vivenciada em loja continua a ser determinante para o consumidor, devido em grande parte à possibilidade de experimentação dos produtos e ao aconselhamento e apoio de uma equipa especializada no ato da compra”, afirma Inês Drummond Andrade em jeito de explicação.

“Cada vez mais, o consumidor usa o online e as lojas físicas de forma complementar e é aqui que a estratégia ominicanal da Worten – baseada na fusão entre o online e o físico – nos permite marcar a diferença face aos outros retalhistas. Na Black Friday, muitas vezes, o cliente tem urgência em ter o produto na mão, visto que estamos a falar de excelentes oportunidades e, portanto, é muito possível que, em cima do momento, tenha decidido deslocar-se a uma loja em vez de comprar online”, conclui.

A cadeia não revela o peso que o online teve nas vendas da Black Friday do ano passado, canal onde tem vindo a apostar não só através do website da Worten, como também por via do marketplace que já tem expressão ibérica. Antecipam um crescimento das vendas por esta via? “Sim”, admite a responsável de marketing. “O marketplace já representa cerca de 20% do volume de vendas online em Portugal e tem dado um contributo relevante para os crescimentos da ordem dos 50% que temos tido no total de vendas online em 2019 face a 2018. Temos já mais de 270 sellers integrados e chegaremos, brevemente, aos 2 milhões de referências disponíveis para o consumidor através do nosso site e lojas.”