Black Friday. Neste dia se comprar na Dott os custos de envio são por conta da Unilabs

Este ano se comprar online no Dott no dia da Black Friday, 27 de novembro, os portes de envio são por conta da Unilabs, empresa de diagnóstico clínico. Os portes de envios patrocinados aplicam-se a qualquer compra no marketplace e podem representar poupanças totais superiores a 10 mil euros para os consumidores, adianta Gaspar D"Orey, CEO do Dott, que resulta de uma joint-venture entre os CTT e a Sonae. Dott e Unilabs vão ainda doar 5 mil euros à associação Novamente.

O ano passado a Black Friday apanhou o Dott com pouco mais de seis meses no mercado. "Este ano além de estarmos há mais tempo no mercado temos um crescimento forte que a pandemia trouxe, onde duplicamos as nossas vendas, por isso estimamos para 2020 uma Black Friday forte, diria que a mais digital de sempre. Podemos dizer que este mês de novembro face ao ano passado estamos com um crescimento acima dos 50%, no dia de Black Friday a expectativa é manter ou superar este valor", adianta Gaspar D"Orey, ao Dinheiro Vivo.

Este ano a situação de pandemia no país levou o marketplace a repetir a ideia de estender ao longo de novembro o período de promoções. "Tem estado a correr bastante bem, os portugueses têm aderido às compras sem correrias e têm aproveitado bastante para fazer algumas compras de produtos mais caros, como eletrodomésticos por exemplo, mas também compras de Natal antecipadas. Face ao ano anterior estamos a crescer mais do dobro", diz. Casa e Jardim, Eletrodomésticos e Brinquedos são as categorias que têm vindo a registar "vendas fortes" neste período.

"Temos tido muitas adesões de novos vendedores desde março, ou seja desde a altura do confinamento, grande percentagem quis ter a sua loja no Dott disponível a tempo da Black Friday e do Natal", refere o gestor do Dott. Neste momento, o marketplace já tem mais de 3 milhões de produtos à venda, o que equivale a mais de 30 hipermercados.

Para o Black Friday, a próxima sexta-feira, o marketplace fechou uma parceria com a Unilabs garantindo que será a empresa de diagnóstico clínicos a custear os portes de enviar. Mas só para compras realizadas nesse dia. "Esperamos que tenha um bom impacto, sobretudo num dia que tem um peso forte no total de vendas do ano", diz Gaspar D"Orey, sem adiantar valores. A ação incide sobre "todas as encomendas, de qualquer valor ou loja" e, adianta o responsável, poderá representar poupanças para os consumidores, já que estes "vão poupar todos os custos de envio, em todos os produtos, sem valor mínimo ou limitação de lojas. No total poderá ser uma poupança superior a 10.000 euros".

A Unilabs é a empresa que vai permitir este envio sem custos para os consumidores, a primeira vez que, pelo menos em Portugal, uma marca é shipping sponsor. "O Dott foi uma das empresas que mais se destacou este ano, pela coragem com que nasceu e pela inovação constante que tem trazido. É o primeiro marketplace nacional. Com esta iniciativa apoiamos os portugueses a poder fazer as suas compras sem sair de casa, apoiamos o crescimento continuado do Dott e juntámos o apoio à Novamente numa altura em que nunca foi tão importante apoiar quem precisa de apoio para continuar a ajudar os outros", justifica Luís Menezes, CEO da Unilabs.

Além de oferecer os custos de envio, a Unilabs junta-se à Dott para fazer uma doação de 5 mil euros à Novamente, a Associação de Apoio a Vítimas de Acidentes Crânio- Encefálicos.

"A Unilabs e o Dott, quiseram transformar um dia que normalmente está associado ao consumo, num dia em que cada compra feita é também uma ajuda que damos a quem mais precisa. Foi uma forma de conseguirmos transformar cada compra numa pequena dádiva de cada consumidor à Novamente", refere o CEO da Unilabs. "Os consumidores que querem poder oferecer contribuições adicionais à Novamente, vão poder fazê-lo, e todos os contributos serão com toda a certeza muito bem vindos".