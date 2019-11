Black Friday. Transportadores antecipam até 75% de aumento de encomendas

Os operadores de transportes de encomendas antecipam uma subida entre 25% a 75% do volume de entregas em Portugal na sequência do Black Friday e do Natal. Reforço das equipas, bolsas de transportadores, aumento do número de horas, reorganização de rotas ou investimento em novas estruturas logísticas foi a estratégia das empresas para responder a este pico de entregas.

“Nesta altura do ano os CTT verificam um forte crescimento de tráfego quer com origem em Portugal, quer no tráfego de e-commerce com origem comunitária e extracomunitária. Observa-se também a concentração de compra em momentos ou campanhas específicas, com alguns fluxos a registarem crescimentos superiores a 30% face ao período comparável do ano anterior”, adianta fonte oficial dos Correios ao Dinheiro Vivo.

A China é um dos mercados fora do espaço da União Europeia com peso significativo no volume de encomendas transportado, mas também um dos maiores motivos de queixa dos consumidores, com os atrasos na entrega das compras. “A China é de fato uma origem muito importante e com grande significado nos fluxos extra comunitários, representando mais de 60% desses fluxos em termos de objetos e-commerce”, reconhece os CTT.

O operador postal, lembra, tem um “acordo bilateral com a China Post relativo aos objetos designados por ePacket e que pretendemos que sejam os mais frequentemente usados pelos expedidores asiáticos quando fazem envios para Portugal porque têm atributos relevantes para os nossos concidadãos, como sejam informação de rastreabilidade (track&trace) e a informação de pré-aviso que nos permita ser mais eficientes nos processos alfandegários”.

Mas de Espanha poderá vir um aumento do volume de tráfego, por via do acordo recentemente fechado com a Amazon. Como os CTT se estão a preparar para responder a este parceiro específico, a companhia não quis comentar.

É deste mercado que a Correos Express Portugal – empresa detida pela espanhola Correos e 49% pela Rangel Logistics Solutions – antecipa ser a origem do maior volume de encomendas. “Acreditamos que iremos ter um crescimento de 75% sobretudo de envios com origem em Espanha onde o ecommerce é já um mercado maduro”, afirma Juan B. Sanmiguel Hermida, diretor-geral da Correos Express Portugal.

“Este é o primeiro ano que enfrentamos a Black Friday e a campanha de Natal como Correos Express Portugal”, lembra o responsável, adiantando que depois de seis meses de operação já movimentaram 1,737 milhões de envios.

“Recentemente inauguramos duas plataformas de distribuição, uma no Porto e outra em Lisboa, com uma capacidade de processamento de 7 mil encomendas/hora”, revela sem mais detalhes. Além disso, para esta campanha compraram 200 PDA para a frota de distribuição, o que “permitirá agilizar a entrega na última milha”.

Ainda em pleno verão a DHL Express começa a preparar os picos de transportes de encomendas assinalados com as campanhas Black Friday, Cyber Monday e o Natal, “de modo a garantir que nos meses seguintes temos, nos vários departamentos, equipas de primeira linha com a dimensão e a preparação necessárias para dar resposta ao aumento expectável do fluxo entregas”, afirma Gualter Courelas, diretor de operações da DHL Express.

Para estas épocas, a operadora “espera um volume adicional de envios na ordem dos 25% no mercado português.” E para isso, a DHL Express realiza uma série de reajustes na estrutura e no pessoal. “Antecipamos os horários de início das nossas operações e reorganizamos a lógica de recolhas com rotas ainda mais eficientes, colocamos em prática uma bolsa de transportadores que pode representar mais 10% a 15% de aumento de capacidade da estrutura de distribuição, de modo a garantir que todos os envios são recolhidos e entregues”, descreve o responsável.

Além disso, “temos a nossa rede de lojas service points com cobertura nacional, e em junho passado inauguramos a nossa Express Store no Areeiro, onde disponibilizamos uma maior proximidade e comodidade aos nossos clientes B2C.”

A DPD Portugal (grupo resultante da fusão entre a Chronopost e SEUR) não tem dúvida que o número de encomendas irá crescer este ano. “A nossa perspetiva será de um incremento, sabendo que, no dia 2 de dezembro, que pensamos ser o mais forte, a nossa atividade deverá ultrapassar as 150 mil encomendas”, estima Olivier Establet, CEO da DPD Portugal.

Para isso, empresa reforçou as equipas, tendo ainda recorrido “a meios específicos para a entrega de encomendas mais pequenas, a realizar em motociclos, bem como a criação de dois armazéns temporários em Lisboa e no Porto para facilitar a triagem e encaminhamento das encomendas.” Mas não só. “Estamos ainda a incentivar os e-retailers a usarem a rede Pickup como local de entrega, ao invés do domicílio, considerando que são 650 lojas com horários de abertura muito alargados (ao fim de semana inclusive), aumentando assim o sucesso da 1ª tentativa de entrega.”

A MRW prevê movimentar 2 milhões de pacotes na semana após a Black Friday, estimando um crescimento no volume de envios de 39% face a um dia normal e de 10,6% comparativamente com o mesmo período do ano passado, de acordo com nota de imprensa.

A empresa “reforçou em 45% a sua equipa de colaboradores, além dos estafetas itinerantes que reforçarão a distribuição de pacotes em função da procura nas principais cidades de Portugal e Espanha”, informa, tendo ainda ativado “mais de 500 rotas de distribuição adicionais para garantir a entrega de envios nos picos de máximo volume de pacotes”.