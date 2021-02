Blackbrook vai comprar portefólio de supermercados em Portugal, que vão ser arrendados à Sonae

Continente Bom Dia. © Igor Martins / Global Imagens

Em comunicado, a Blackbrook Capital, empresa dedicada ao investimento imobiliário, anuncia o compromisso de que vai comprar um portefólio de supermercados em construção em Portugal.

Na nota, a empresa sediada em Londres indica que um dos espaços foi recentemente finalizado, com a indicação de que "os restantes espaços estarão construídos nos próximos 12 meses". Assim que todos os espaços estiverem terminados, "os supermercados serão adquiridos pela Blackbrook e arrendados a longo prazo ao Continente", cadeia de supermercados detida pela Sonae.

O comunicado indica que estes novos supermercados irão operar com a insígnia Bom Dia, as lojas mais pequenas com a marca Continente.

O anúncio não indica qual o montante associado a esta compra de supermercados em construção.

"Estamos satisfeitos por ter assegurado esta transação num momento em que a Sonae tem novos espaços de supermercado em desenvolvimento em linha com os seus objetivos estratégicos de crescimento. A nossa habilidade para nos movimentarmos depressa e oferecer tanto financiamento como compromisso futuro permite aos promotores garantir 100% de financiamento para o desenvolvimento dos projetos num clima de incerteza económica", indica Arvi A. I. Luoma, Co-Founder e CEO da Blackbrook.

O mesmo responsável nota ainda que "o retalho alimentar é um setor importante e defensivo e um daqueles que está a passar por uma transição mais rápida", sublinhando que a empresa acredita que "as lojas de conveniência vão desempenhar um papel crucial no futuro do retalho alimentar".