Blackrock reforça na EDP e passa a ter participação de 7,09%

A Blackrock reforçou a sua participação na EDP para 7,09%, face aos 5,71% que detinha em 18 de março, adiantou o grupo, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"No dia 30 de abril de 2021, a BlackRock, Inc. comunicou à EDP, nos termos do artigo 16.º do Código dos Valores Mobiliários, que a sua subsidiária Blackrock Investment Management (UK) Limited reduziu a sua participação para 1,96% do capital social e dos respetivos direitos de voto da EDP, tendo o patamar de 2% sido ultrapassado no dia 29 de abril de 2021", lê-se no comunicado.

Ainda assim, "na referida data, a participação total da Blackrock totalizava 7,09%, representando uma subida face à anterior posição de 5,71% comunicada ao mercado a 18 de março 2021", esclareceu o grupo.

A EDP registou hoje, na bolsa de Lisboa, uma valorização de 1,86% para 4,71 euros.