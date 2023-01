Blackrock reforça participação no capital da EDP Renováveis para 3%

Miguel Stilwell de Andrade, CEO da EDP Renováveis © Álvaro Isidoro/ Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Janeiro, 2023 • 20:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O fundo de investimento Blackrock reforçou a participação no capital da EDP Renováveis (EDPR) para 3%, passando a deter 28 069 268 direitos de voto na empresa, foi comunicado esta segunda-feira ao mercado.

"A Blackrock Inc. notificou a EDPR de que [...] em resultado de transações executadas a 20 de janeiro de 2023, ultrapassou o patamar mínimo de 3% para posições acionistas qualificadas", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Após estas transações, a Blackrock passou a deter 28 069 268 direitos de voto na empresa.

Na sessão desta segunda-feira da bolsa de Lisboa, as ações da EDPR cederam 0,10% para 20,53 euros.