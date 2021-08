Luta e concentração de Trabalhadores da EDP, para demonstrar o descontentamento pela atitude que a Administração da EDP tem demonstrado na mesa negocial, com uma proposta de 0% de aumentos salariais © David Tiago / Global Imagens

"No dia 18 de agosto de 2021, a BlackRock, Inc. comunicou à EDP [...] que a respetiva subsidiária BlackRock Fund Advisors atingiu uma participação qualificada de 2% do capital social e dos respetivos direitos de voto da EDP, detidos diretamente", lê-se no comunicado remetido ao mercado.

A BlackRock passou assim a deter 7,38% da EDP, acima da posição de 7,12% comunicada à CMVM em 20 de maio.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDP subiram 2,28% para 4,76 euros.