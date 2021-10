Blanky lança vendas online para a Europa

© Direitos Reservados

A marca têxtil Blanky, lançada há um ano, vai alargar as vendas ao resto da Europa através de comercialização 'online', anunciou em comunicado.

A produção da marca é efetuada em duas fábricas nacionais e uma no estrangeiro, reconhecendo a empresa, no comunicado, não ser ainda possível dar resposta às necessidades de produção concentrando o fabrico apenas em Portugal.

Num balanço de atividade dos primeiros 12 meses de atividade, a empresa diz que o volume de vendas alcançado em Portugal "triplicou as estimativas iniciais", sem precisar quais, e anunciou que até 2022 espera ultrapassar um milhão de euros em vendas.

Criada por Pedro Caseiro e Ricardo Parreira, a marca lançou, em setembro de 2020, "o primeiro cobertor pesado criado por dois portugueses", uma solução "inovadora e clinicamente comprovada" para melhorar a qualidade do sono, com base no método deep touch pressure. Segundo a empresa explica, o peso extra dos cobertores "relaxa o corpo, à semelhança de uma massagem, efeito que proporciona um sono mais descansado e tranquilo, e que serve, também, para acalmar pessoas que sofrem de stress ou de ansiedade".

"Desde o início que o nosso projeto com ADN português tinha a ambição de ser internacional. Foi por isso que, quando lançámos o Blanky, também o fizémos simultaneamente em Espanha. E é por isso que agora faz todo o sentido alargar a distribuição para a Europa, pois era esse o passo natural que faltava. Vamos pela primeira vez encontrar uma concorrência mais forte em alguns mercados, mas estimula-nos saber que vamos entrar nessa competição saudável com um produto de melhor qualidade. Isto porque, embora o cobertor pesado seja uma solução recente no mass market ibérico, em países como a Suécia, a Dinamarca, o Reino Unido, a França e a Alemanha já é usado para fins terapêuticos há mais de 15 anos", refere, no comunicado, o diretor de Marketing e Vendas da Blanky, Pedro Caseiro.