A Blip já não é uma startup e os seus colaboradores já não são blipers. A tecnológica portuense, desde 2012 nas mãos do grupo Paddy Power Betfair, tornou-se uma empresa de âmbito internacional e, neste ano, ultrapassou a fasquia dos 300 trabalhadores. A Blip entrou numa nova dimensão e tornou-se um dos principais braços de apoio na conquista de novos mercados do grupo britânico, um dos líderes mundiais de apostas e jogos online.

“Este foi o ano em que ultrapassámos a fasquia dos 300 colaboradores, temos atualmente 310 pessoas, 90% dedicadas ao desenvolvimento de produtos tecnológicos”, conta Hélder Costa, um dos oito gestores responsáveis em Portugal pela Blip. Ainda assim, o objetivo era fechar o ano com 340 empregados, mas, justifica o responsável: “Somos muito exigentes, o mercado está muito competitivo, há muitas empresas estrangeiras a recrutar e há muita gente a ir trabalhar para o estrangeiro”, um contexto que impediu alcançar essa meta.

Os colaboradores da Blip trabalham num ambiente disruptivo e diversificado. Há trotinetes nos corredores, salas para relaxar, máquinas de jogos, pequenas hortas, sopas solidárias, horários flexíveis… e muitas mulheres, ao contrário do que é habitual nas tecnológicas. Como adianta o responsável: “A empresa incentiva a diversidade, temos mulheres, colaboradores de outras nacionalidades – romenos, alemães, suecos, brasileiros -, pessoas mais seniores.” Os salários estão acima da média e Hélder Costa refuta que Portugal seja um país de mão-de-obra barata e, por isso, muito atrativo para os grupos internacionais. “Temos qualidade e preço, somos competitivos”, defende.

Grandes desafios

A Blip tem em mãos um “grande projeto” que visa refazer totalmente as aplicações mobile para a marca Betfair e que deverá estar em operação no arranque da próxima época de futebol, revela Hélder Costa. Mas não só. O grupo Paddy, que há cerca de dois anos entrou no mercado norte-americano nas apostas desportivas e de casino, solicitou à tecnológica portuense que executasse um conjunto de serviços para soluções online e mobile que vão substituir as que estão em operação. “O objetivo é estarem alive a meio do próximo ano.”

Trabalho não parece faltar. O grupo Paddy está apostado em crescer a nível internacional, até porque o mercado do Reino Unido e da Irlanda está saturado. Depois dos EUA, o grande desafio internacional é a América Latina e “a Blip faz parte da solução de entrar em novos países, com novas legislações e regulamentações”, frisa o gestor. A Paddy já está no Brasil e na Colômbia, onde quer crescer, e prepara-se para entrar na Argentina.

Entretanto, o grupo adquiriu uma marca para operar na Arménia e na Geórgia, o que poderá alavancar mais a carteira de serviços da Blip. A entrada em Portugal na área das apostas online continua em cima da mesa, mas a aguardar por nova regulamentação. A Paddy quer oferecer a possibilidade de os jogadores apostarem entre si, e o atual regime português não permite esse género de apostas.

A Blip vai faturar neste ano 18 milhões de euros, mais um milhão do que em 2018.