Bloco de Esquerda “disponível” para negociar com o PS

Na reação aos resultados eleitorais, a líder bloquista reconheceu que o PS “venceu com larga maioria” e “tem todas as condições para formar governo”. Catarina Martins ressalvou que, se o PS não tiver maioria absoluta, tem duas opções para governar: “procurar uma solução de estabilidade ou realizar negociações ano a ano a cada orçamento”.

Em resposta às questões dos jornalistas, Catarina Martins deixou claro que está “fora de questão” o Bloco assumir lugares no Governo e afirmou que é “prematuro” dizer se está disponível para negociar com o PS sem o PCP.

Mas deixou um caderno de encargos claro para apoiar um executivo do PS. “Os compromissos do BE mantêm-se: defender quem trabalha como repor os dias de férias, as horas extraordinárias, combater a precariedade, proteger os trabalhadores por turnos e acabar com o duplo corte nas pensões com fator de sustentabilidade”, indicou a líder do BE.

As exigências de Catarina Martins incluem outras áreas. “Salvar o SNS garantindo que tem financiamento necessário e fazendo o caminho para a exclusividade dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde”, continuou a líder bloquista.

“Em 3º lugar proteger os serviços públicos incluindo a recuperação do controlo público dos CTT”, afirmou a coordenadora do BE. “Em 4º recuperar o investimento público, habitação e transportes respondendo à emergência climática”, concluiu a líder bloquista.