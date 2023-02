Bloco logístico da Mercadona em Almeirim vai custar 225 milhões de euros

Vai ocupar um terreno de 440 mil metros quadrados (m2) e terá uma área de construção total de cerca de 120 mil m2. Na sua edificação vão ser investidos 225 milhões de euros e quanto estiver operacional vai empregar cinco centenas de pessoas. O recrutamento já começou no ano passado e vai ser feito faseadamente

O novo bloco logístico da Mercadona está a nascer em Almeirim e para assinalar o início da construção, a empresa retalhista contou com a presença do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, a Embaixadora de Espanha em Portugal, Marta Betanzos, e o Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro. A visita aconteceu nesta sexta-feira, altura em que o projeto da nova estrutura foi divulgado por responsáveis da Mercadona.

Naquele espaço, que a insígnia espanhola adquiriu, vai nascer um armazém de frio de 47 mil m2, um armazém de secos com 50 mil metros quadrados e edifícios destinados a serviços gerais e escritórios.

Um investimento que António Costa Silva louvou. "É muito importante apostar no interior do país, e o Ribatejo, especialmente Almeirim, tem uma localização muito importante em termos logísticos e a logística é a espinha dorsal no funcionamento da economia. Os blocos logísticos têm um papel muito importante e a Mercadona faz aqui um investimento de 225 milhões de euros, expandiu-se de forma apreciável no nosso país e vai continuar."

Para levar adiante o projeto - que deverá estar terminado em meados de 2024 - participam já 25 fornecedores portugueses e que empregam mais de 180 pessoas durante a fase de construção, muitos deles do distrito de Santarém.

Por forma a ser energeticamente responsável, o blogo logístico de Almeirim vai ter cerca de 15 mil painéis solares, que resultarão de um investimento total de 6,5 milhões de euros. A Mercadona garante que desta forma 25% das necessidades energéticas para o funcionamento da infraestrutura será energia verde, num total de 9GWh por ano.

Para Carlos Lopes, diretor de Logística da empresa retalhista, esta nova construção, para além de ser um "dos maiores marcos do projeto Mercadona em Portugal" vem reafirmar o compromisso da Mercadona com Portugal. "Além do importante impacto económico que terá em Almeirim e em todo o Ribatejo, este bloco logístico tornará a cadeia de abastecimento da Mercadona mais eficiente e oferecerá um melhor serviço à nossa rede de lojas em Portugal", refere.

Este equipamento vem juntar-se ao bloco logístico na Póvoa de Varzim, Porto, que foi inaugurado em 2019 e que foi o resultado de um investimento de 60 milhões de euros. No ano passado, foi necessário um novo investimento de 25,5 milhões de euros, por forma a responder à necessidade de expansão do bloco logístico. Aqui foi construído um novo armazém de 12 mil m2. Ao todo, no equipamento da Póvoa do Varzim - conta com três naves construídas numa área total de 100 mil metros quadrados - já foram investidos 84,5 milhões de euros.

Na sua totalidade - em Portugal e Espanha - a rede logística da Mercadona conta com 16 blocos logísticos operacionais, dois armazéns satélites e ainda dois armazéns reguladores. Através destas estruturas são abastecidos as cerca de 1600 lojas da empresa na Península Ibérica.