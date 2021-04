BMcar aguenta crescimento e amplia loja no Porto

© DR

Jorge Flores/Motor24 10 Abril, 2021 • 15:43

A prestação da BMcar, em 2020 e no primeiro trimestre de 2021 é o perfeito contraste da realidade vivida pelo mercado automóvel nacional. Enquanto este se afunda em constantes quebras de vendas, a empresa liderada por Pedro Rodrigues não apenas consegue aumentar os números, como amplia as suas instalações no Porto, num investimento superior a 2 milhões de euros e que complementa a expansão de base iniciada em 2018.

"A expansão da BMcar Porto CEC faz parte do volume de investimento para os vários projetos de desenvolvimento da atividade em 2021 e que é superior a 3 milhões de euros. Trata-se de uma aposta que já estava a ser planeada há algum tempo e, apesar dos condicionalismos sentidos em 2020 e também em 2021, decidimos avançar com este projeto como forma de aportar valor à oferta atual da BMcar", explica o CEO.

E acrescenta: "Mantemos a dinâmica de nos diferenciarmos face ao que existe no mercado nacional, com a aposta num produto de qualidade superior, mas também com uma oferta alargada à forma como fazemos o acompanhamento individual de cada cliente, que aqui encontra um espaço diferenciador e ajustado às necessidades do mercado que temos vindo a sentir."

"2020 foi um ano recorde para a BMcar, com 142 milhões de euros de volume de negócios (mais 10% face a 2019)."

A BMcar Porto CEC é o único espaço em Portugal - e um dos raros em todo o mundo - que reúne as quatro marcas do BMW Group: BMW, Mini, BMW Motorrad e Rolls-Royce Motor Cars. "Quem a visitar terá uma experiência imersiva sem igual, fruto da excelência dos detalhes e da exclusividade do ambiente proporcionada pela harmoniosa mas também irreverente e sofisticada apresentação das quatro marcas, que nos transporta para um outro nível", conta. "É neste novo espaço que os automóveis ganham uma nova dimensão, assumindo-se como verdadeiras obras de arte. Obras de arte que merecem ser contempladas e cuidadas como tal. Esta ampliação da BMcar Porto CEC disponibiliza novos showrooms BMW, Mini, BMW Premium Selection e Mini NEXT e novas áreas destinadas ao BMW Service, MINI Service, BMW Motorrad Service e Rolls- Royce Motor Cars Service."

Números recordistas

O balanço da atividade da BMcar continua a surpreender pela positiva. "2020 foi um ano recorde para a BMcar, com mais de 142 milhões de euros de volume de negócios (mais 10% face a 2019). No total, foram vendidas 3428 viaturas (+12% vs. 2019 ) e mais de 20 milhões de euros de volume de negócios no pós-venda (+7% vs. 2019). Registámos ainda mais de 33 500 entradas nos serviços pós-venda e mais de 20 500 clientes regulares. O último ano acabou por confirmar a tendência de melhoria nos resultados há nove anos consecutivos", revela Pedro Rodrigues, que, face aos três primeiros meses do ano, confirma a tendência.

"Este novo ano tem sido muito positivo desde janeiro, quando registámos um crescimento de 16%, a que se seguiu fevereiro com +38% e em março a tendência de crescimento foi ainda mais notória: +50% do que no ano anterior. Assim, no primeiro trimestre de 2021, tivemos um crescimento de 38%. Quanto a projeções para o primeiro semestre, e caso se verifique na plenitude o plano de desconfinamento anunciado, temos a expectativa de manter crescimento a dois dígitos, isto é, mais 15% a 20% do que no primeiro semestre de 2020", preconiza o CEO.

Contacto humano



Qual o segredo do sucesso? "Houve vários fatores a ajudar. "Mantivemos uma estratégia focada na agregação de valor, competência, e, claro, no capital humano, que se tem demonstrado o ativo chave do negócio, num contexto em que a adaptação das diversas operações foi um elemento determinante. Contámos também com um contributo importantíssimo da plataforma BMcar Online, que já estava na fase final de desenvolvimento, mas o contexto vivido há um ano levou-nos a antecipar o lançamento, o que acabou por se revelar uma aposta vencedora", frisa.

Pedro Rodrigues adianta que a empresa tem vindo a "aliar" soluções apelativas dentro dos diversos produtos e serviços com um acompanhamento personalizado. Uma combinação "acertada". E depois, o mais importante. Os clientes. "Foram eles que confiaram em nós e avançaram para um investimento que consideraram apropriado.

"Mantivemos uma estratégia focada na agregação de valor, na competência e no capital humano

E esta confiança foi comprovada pela performance no número de clientes regulares, como pelos novos, que deram o seu voto de confiança à BMcar, mesmo no atual contexto", sublinha.

O responsável está ciente da transição digital do setor automóvel, mas acredita que o negócio ainda passa muito pelo contacto humano. "Ao impedir esse contacto regular e valorizado por quem nos visita, tivemos de adaptar-nos rapidamente e passar a potenciar da melhor forma todas as ferramentas tecnológicas ao nosso dispor", diz. "Recordo que poucos dias antes de ser declarado o primeiro Estado de Emergência, em março de 2020, tínhamos inaugurado oficialmente o espaço BMcar na Casa da Música, no Porto, e contratado 15 colaboradores para reforçar a equipa. Felizmente, fomos conseguindo ultrapassar dificuldades graças ao compromisso de toda a equipa, que abraçou um dos maiores desafios da nossa vida com paixão notável. Isso teve reflexo nos nossos resultados".