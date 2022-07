BMcar e BymyCAR fazem parceria para comprar BMW Madrid

Dinheiro Vivo/Lusa 27 Julho, 2022 • 13:51 Partilhar este artigo Facebook

A BMcar e a BymyCAR constituíram uma parceria e compraram a BMW Madrid, por um valor não revelado, empresa que registou um volume de negócios de 201,8 milhões de euros em 2021.

"A BMcar e a BYmyCAR constituíram uma 'joint venture' [parceria] para a aquisição da BMW Madrid, sucursal do BMW Group na capital espanhola e simultaneamente o maior contrato de concessão da marca germânica na Península Ibérica", indicou, em comunicado, a BMcar.

Questionado pela Lusa, o grupo não revelou o valor do negócio.

Este concessionário abrange as marcas BMW, MINI e BMW Motorrad e registou, no ano passado, 6.919 unidades vendidas e uma faturação de 201,8 milhões de euros.

Segundo a mesma nota, a participação do grupo nesta 'joint venture' (aliança estratégica) concretizou-se através da 'holding' Beyond Motors Car Iberia SGPS, que é composta pelo núcleo base de acionistas do grupo e pelo presidente do Conselho Estratégico da BMcar, Helder Boavida.

"Estamos seguros do passo que damos com o início do nosso processo de internacionalização, num mercado desafiante e bastante competitivo, para além de contarmos com um parceiro que nos dá todas as garantias para o sucesso desta operação", afirmou, citado no mesmo comunicado, o presidente executivo do grupo BMcar, Pedro Rodrigues.

Este responsável destacou ainda que o objetivo da parceria estabelecida com o grupo francês BYmyCAR, que tem operações em França, Suíça, Itália e Espanha, é "criar sinergias que permitam um plano de desenvolvimento conjunto, sólido e duradouro" das atividades na Península Ibérica.

Em 2021, a BMcar registou 172 milhões de euros de volume de negócios, mais 23% do que em igual período do ano anterior.

No período em causa, o grupo vendeu 3.531 viaturas e totalizou mais de 21 milhões de euros na área de após venda.

O grupo quer superar os 570 milhões de euros de faturação no triénio 2022-2024.

De acordo com o plano estratégico do grupo, o objetivo passa ainda por vender perto de 12.000 viaturas e garantir aproximadamente 115.000 ordens de intervenção na área do após venda.