BMcar investe 4 milhões e entra na Casa da Música

Parceiro exclusivo do grupo BMW em Portugal, a BMCar inaugura, esta sexta-feira, uma “pop up store” na Casa da Música, no Porto, que deverá estar aberta ao público até ao final do ano. O evento é apenas uma das ações do plano de investimentos do grupo para este ano, que chega aos quatro milhões de euros.

A inauguração incluirá a apresentação dos novos BMW Serie 2 Gran Coupé e do Mini Cooper SE, o primeiro Mini 100% elétrico, e ainda um “sneak preview” do BMW M8 Gran Coupé, tudo ao som da Lisbon Film Orchestra, que interpreta o compositor Hans Zimmer, associado a filmes de Hollywood, um aliado da marca alemã para criar o som dos veículos elétricos e híbridos.

Além da loja temporária, o grupo, que tem um volume de negócios na ordem dos 130 milhões de euros, prevê ampliar as suas instalações no Porto, Braga e Póvoa de Varzim, bem como o “go live” dos projetos online e dos clássicos.

A aposta no Porto é sustentada em vários argumentos: o Centro Empresarial da Circunvalação, que há dois anos representou um investimento acima de três milhões de euros, foi o primeiro espaço da Europa a disponibilizar o serviço autorizado de todas as marcas do grupo BMW, incluindo o ponto exclusivo e de assistência Rolls-Royce, único no país e segundo na Península Ibérica, refere a empresa em comunicado.

Com dinâmica alcançada, o grupo prevê que a BMCar Porto represente mais de 25% da atividade global do grupo, num prazo máximo de cinco anos.

A criação do Prémio BMCar na área da arte, design e multimédia é outra iniciativa que irá marcar 2020, reforçando a ligação da empresa à componente artística e cultural.