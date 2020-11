BMW aponta baterias ao digital com ajuda portuguesa

epa08794813 (FILE) - An 'iNext' concept car is on display during the opening event of the BMW battery cell competence center in Munich, Germany, 14 November 2019 (reissued 03 November 2020). German carmaker BMW will publish their 3rd quarter 2020 results on 04 November 2020. EPA/PHILIPP GUELLAND *** Local Caption *** 55631240 © EPA

A BMW passou os últimos três dias a mostrar como está a apontar baterias ao digital. O grupo alemão, com sede em Munique, já conta com mais de 7000 engenheiros de software a nível mundial e Portugal também dá uma ajuda, através da parceria com a Critical Software (Critical TechWorks). A fabricante da Baviera também aposta cada vez mais nos carros elétricos mas ainda com a produção de automóveis a gasolina e a gasóleo nos próximos anos, fundamentais para segurar empregos.

"A mobilidade será uma necessidade humana, cada vez mais segura, mais conectada e mais responsável". As palavras são da administradora do grupo BMW com o pelouro dos recursos humanos, Ilka Horstmeier, durante uma mesa redonda realizada esta quarta-feira e que contou com a participação do Dinheiro Vivo.

Portugal está mais envolvido na área tecnológica da construtora alemã graças à joint venture Critical TechWorks. Até agora, já entraram 900 pessoas para esta unidade, que desenvolve boa parte da tecnologia (cada vez mais) presente nos carros da BMW e que permite a interação entre o condutor e a máquina. "Portugal é um dos países que mais nos têm atraído", assume Ilka Horstmeier durante a mesa redonda.

Esta atração tem levado ao reforço constante da equipa da Critical TechWorks, que irá contar com 1000 trabalhadores até ao final deste ano. Para 2021, está prevista a contratação de mais 250 elementos; ou seja, serão 1250 elementos em 2021, recordou ao Dinheiro Vivo fonte oficial desta joint venture, à margem desta conversa.

O que a BMW fez com Portugal foi adotar um dos seus três pilares de recrutamento tecnológico: "olhamos para países onde existem as pessoas e as qualificações mais atrativas para nós". Internamente, a empresa também tem reforçado as competências dos trabalhadores a nível de software e conta ainda com 7000 especialistas nesta área um pouco por todo o mundo.

Ainda no campo digital, houve tempo para falar sobre o futuro da Free Now, a plataforma de mobilidade partilhada que é detida, em partes iguais, pela BMW e pela Daimler (dona da Mercedes). Nas últimas semanas, surgiram notícias que a Uber poderia vir a comprar esta plataforma.

Em nome do grupo, a administradora apenas afirma: "Estamos constantemente a avaliar o que acontece no mercado e quais são os melhores passos a tomar. A covid-19 teve um grande impacto na partilha de viagens."

A parte automóvel

Apesar desta aposta no digital, a BMW não descura minimamente a aposta na indústria automóvel. Desvendou esta semana o protótipo iX, que começará a ser produzido no segundo semestre de 2021 na fábrica alemã de Dingolfing.

Este modelo, totalmente elétrico, é o cruzamento de vários SUV que a BMW lançou nos últimos anos: "comparável com o X5 em comprimento e largura, quase da mesma altura do X6" e com o tamanho das rodas a fazer lembrar o X7, assim o descreveu a marca na apreentação desta semana.

É um veículo para andar em qualquer terreno mas recheado de tecnologia - até mesmo de 5G. "O nível de poder de computação foi desenvolvido para processar 20 vezes mais o volume de dados dos modelos anteriores. Como resultado, cerca do dobro da quantidade de dados sensoriais do veículo pode ser processada, em comparação com o que era possível anteriormente", detalhou a empresa.

Apesar de já ter produzido mais de 620 mil carros elétricos ou híbridos desde 2013, a BMW ainda conta com a produção de carros a gasóleo e a gasolina por mais alguns anos. Até mesmo na Alemanha, onde poderão ser produzidos automóveis com diferentes motorizações ou baterias, o que permitirá proteger os empregos no país onde a empresa nasceu há 105 anos.