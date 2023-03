BNI ajudou a fechar negócios de 132 milhões em Portugal

Susana Mendes, diretora do BNI Portugal, na última convenção mundial da rede de networking. © D.R.

O BNI Portugal - Business Network International, com sede em Santa Maria da Feira, impulsionou no espaço de um ano a concretização de negócios da ordem dos 132 milhões de euros. A rede de networking de origem norte-americana, que conta com 2100 membros no país, distribuídos por 101 grupos, orgulha-se de contribuir todos os dias para o crescimento da atividade dos seus associados. Como realça Susana Mendes, diretora nacional do BNI Portugal, "desde 1 março 2022 a 28 fevereiro de 2023, o BNI ajudou a faturar para as empresas dos seus membros o valor total de 131, 9 milhões de euros", sendo que "a média anual tem sido sempre acima dos 100 milhões", incluindo o período da pandemia. Nestes 20 anos de operação em território nacional, soma mais de mil milhões de euros.

Os exemplos são muitos e variados, até porque a rede agrega empresários e líderes de empresas com diferentes dimensões e múltiplos e diversificados setores. Susana Mendes conta que, há poucas semanas, um membro BNI, da área de caixilharias de alumínio e PVC, de Coimbra, foi a uma reunião de um grupo da rede em Lisboa e conseguiu uma referência de negócio que lhe deu a faturar 100 mil euros. Na altura da pandemia, um associado do Porto da área do restauro automóvel esteve três meses sem um único cliente e a continuar a pagar aos dez funcionários. Chegou a equacionar fechar a empresa. Acabou a pedir ajuda ao grupo BNI a que pertence e recebeu duas referências de negócio. Palavra puxa palavra e conseguiu um contacto em França, que lhe assegura atualmente uma faturação anual de um milhão de euros.

Segundo Susana Mendes, a filosofia do BNI assenta no conceito "givers gain", ou seja, na entreajuda. Um membro do BNI tem de ser, em primeiro lugar, uma pessoa que entenda esta filosofia, que goste de ajudar os outros. "Nós acreditamos que quanto mais ajudamos, mais provável é que alguém nos queira ajudar", frisa. A dinâmica desta rede de networking é exatamente promover essas relações. Em reuniões semanais, presenciais e online, são trocadas referências de negócio, mas só depois de devidamente confirmadas. Como explica a responsável, "quando os membros BNI detetam uma oportunidade de negócio para um colega, qualificam o potencial cliente para assegurar que este tem interesse em fazer negócio e após esta confirmação é que a referência é passada ".

Pertencer a esta cadeia garante o acesso a novos clientes nacionais e estrangeiros, à retenção de negócios, ao desenvolvimento e crescimento da empresa e a formação contínua sobre as vantagens do networking. O modelo de funcionamento assenta na criação de grupos regionais, mas com possibilidade de interação com as outras equipas espalhadas pelo país. Como já referido, para ser membro é preciso acreditar no "givers gain", mas também ser uma pessoa de confiança, que honre os compromissos e um excelente profissional na sua área de negócio, indica Susana Mendes.

O BNI Portugal não se limita a potenciar ligações no país. O networking é global. A rede está representada em 76 países, tem 10 907 grupos e 333 339 membros e, nos últimos 12 meses, passaram uns aos outros 13,5 milhões de referências de negócio, que se concretizaram em 19,2 mil milhões de euros em faturação para as empresas.

De acordo com a gestora, o BNI é o maior grupo mundial deste tipo de redes, soma já 38 anos de atividade e continua focado em oferecer aos membros "o que há de melhor no mundo do networking para que possam fazer crescer os negócios e, com isso, atingirem ainda mais sucesso para as suas empresas".