BNI Europa e ComparaJá lançam depósito a prazo que rivaliza com certificados de aforro

O BNI Europa, em parceria com o ComparaJá, lançou no mercado um depósito a prazo com uma taxa anual nominal bruta (TANB) de 3,6%, uma solução de poupança que apresenta melhor remuneração do que os certificados de aforro (3,5%) e outros depósitos a prazo no mercado, de entidades reguladas pelo Banco de Portugal, garante o ComparaJá em comunicado.

Para beneficiar desta taxa será necessário cumprir o prazo de um ano, sendo que este produto apresenta a particularidade de não ser mobilizável, o que significa que o dinheiro investido não poderá ser retirado do depósito antes do fim do prazo estipulado.

De acordo com André Pedro, diretor-geral do ComparaJá, esta é uma "ótima solução", tendo em conta as condições oferecidas: "Esta solução já seria aconselhável só pela taxa que apresenta, porém, as condições são igualmente acessíveis dado que o prazo é apenas de um ano".

Ainda assim, será necessário cumprir o montante mínimo de 5000 euros, um valor que "pode parecer elevado, porém é significativo de poupanças importantes e relevantes".

Os portugueses têm estado a tirar poupanças em depósitos a prazo dos bancos para aplicarem em certificados de aforro, que oferecem melhor remuneração. Mas na ótica do diretor-geral do ComparaJá, "não existe propriamente uma resposta certa sobre o mais vantajoso, mas tudo indica que o mercado dos depósitos a prazo irá evoluir positivamente nos próximos tempos". André Pedro defende o depósito a prazo lançado agora pelo BNI Europa como uma "ótima solução para despesas a médio prazo", como a entrada de uma casa ou a compra de um carro, e sublinha "a garantia de reembolso pelo Fundo de Garantia de Depósitos até 100 mil euros".

No entanto, para quem prefira mais conforto e autonomia no controlo do montante investido, o ComparaJá e o BNI Europa disponibilizam um depósito que permite a mobilização antecipada, sendo, nesse caso, apresentada uma taxa de 3,15%.