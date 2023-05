BNP Paribas convida colaboradores a integrar jornada pela sustentabilidade através de aplicação

BNP Paribas (Imagem de arquivo) © NUNO FOX / GLOBAL IMAGENS

Com o objetivo de contribuir para uma sociedade mais sustentável, o BNP Paribas apresentou no Planetário Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o seu novo projeto "Journey for Impact - Change Makers for a Changing World". Dirigida aos colaboradores, a iniciativa é simultaneamente um jogo e uma "viagem", onde através de uma aplicação os profissionais serão desafiados a mudar hábitos pessoais e profissionais, em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Sob as estrelas do Planetário, os colaboradores foram envolvidos numa experiência imersiva e levados pelo espaço sideral a explorar os diferentes aspetos da relação entre a humanidade e o planeta terra.

Com o lançamento da app do Journey for Impact, os profissionais terão a oportunidade de criar o seu próprio caminho rumo a um mundo mais sustentável, através da participação em eventos ao vivo, quizzes, iniciativas de team building, debates e missões de voluntariado.

Entre narrativas que destacaram a necessidade urgente de preservar os recursos naturais, mitigar as alterações climáticas, promover uma economia sustentável e a apresentação do Journey for Impact, a instituição financeira demonstrou-se empenhada em despertar a consciência coletiva e individual dos seus colaboradores, abrindo caminho para um futuro melhor.

O evento contou ainda com as intervenções de Mursal Hedayat, CEO da Chatterbox, Monika Matinsson, CPO e cofundadora da Deedster e António Miguel, managing partner da Maze, três empresários focados em impactar positivamente a sociedade, que encontraram no BNP Paribas um companheiro de viagem.