BNZ constrói central solar fotovoltaica de 53 MW em Viterbo na Itália

A produtora de energia BNZ informou que obteve a licença da região de Lázio para iniciar a construção de uma central solar fotovoltaica em Viterbo (Itália), com uma capacidade instalada de 53 MWp, sem avançar com o valor do investimento.

A empresa estima que a central esteja operacional em 2023, refere a BNZ em comunicado, adiantando que esta será a segunda central da BNZ construída neste país, onde estima instalar uma capacidade de 500 MWp até 2024 e criar entre 300 e 410 postos de trabalho diretos e indiretos.

Em dezembro do ano passado, a BNZ anunciou a autorização para construir outra central solar fotovoltaica em Lázio, com uma capacidade instalada de 45 MWp, sendo que a capacidade agregada total licenciada da operadora em Itália se situa-se nos 98 MWp.

A produção de eletricidade deste projeto poderá responder às necessidades anuais de cerca de 17.000 pessoas, o equivalente a um décimo da população de Perugia, e a energia limpa produzida nesta central vai evitar a emissão de 24.670 toneladas de C02 por ano.