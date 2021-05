Bob Woodward. "Temos ainda demasiado ódio na política, temos de arranjar forma de o baixar"

Bob Woodward © Lisa Berg/D.R.

Bob Woodward, editor associado do Washington Post, retratou em Medo e Raiva quatro anos de Donald Trump na presidência dos EUA e não tem dúvidas em dizer que Trump falhou em proteger os norte-americanos da maior ameaça à segurança nacional: o novo coronavírus. A 12 de maio vai falar de liderança no congresso da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), motivo para uma conversa virtual sobre política e jornalismo.

Primeiro foi o Medo, depois Raiva. O que há depois de Trump?

Estou a trabalhar num livro com um colega do Washington Post, Robert Costa, que cobre o período final da presidência de Trump e o início da de Biden.

O conselho de supervisão do Facebook manteve a suspensão de Trump da rede. Surpreendeu-o?

Nos EUA há liberdade de expressão, o que significa que Trump, ou qualquer pessoa, pode falar sobre o que pensa - e, certamente, Trump fez isso -, mas a ninguém é garantido. Vamos ver o que isso significa. Há muito menos interesse em Trump agora nos EUA do que quando perdeu as eleições.

O Facebook suspendeu-o depois dos ataques ao Capitólio, considerando que os riscos de o deixar usar os serviços na transição da presidência eram "simplesmente muito elevados". Já não é o caso?

Cabe-lhes fazer essa avaliação. Tento apenas reportar o que ele fez, o que é, ao escrever estes dois livros. Em Raiva entrevistei-o durante cerca de dez horas, num período de oito meses. Descobri, eventualmente, que sabia que o coronavírus era muito mais grave, muito pior do que a gripe, que se propagava por via aérea. Quando pela primeira vez falei com ele sobre isso, pensei que se referia à China, na época em confinamento, e em que havia apenas cinco casos nos EUA. Levei quatro meses a confirmar que, numa reunião ultrassecreta na Casa Branca, a 28 de janeiro de 2020, ele tinha recebido informação de que o vírus seria a maior ameaça de segurança nacional para a sua presidência; de que poderia ser uma pandemia. Portanto, ele sabia e falhou em informar o povo americano. Numa das entrevistas na Sala Oval, na Casa Branca, perguntei-lhe: qual é o trabalho do presidente? Respondeu: proteger as pessoas. É uma boa definição do trabalho de um presidente, de qualquer líder. Falhou em fazer isso. Os especialistas dizem que se tivesse sido transparente e explicado o que sabia teria salvo centenas de milhares de vidas no país, poderia ter estabelecido um padrão para o mundo na forma de tratar o vírus com seriedade. O seu falhanço em tratar o vírus com seriedade foi absorvido também por outros países. Disse-me que não queria explicar o que estava a acontecer porque iria criar o pânico.

Foi uma liderança falhada.

Mais do que uma liderança falhada, foi uma liderança catastrófica e trágica. O livro evidencia isso e a história do que aconteceu prova-o.

Trump fala de fraude nas eleições. Na sua rede social tem um botão a dizer "salve a América - O Presidente Donald J. Trump".

Ele já lançou a sua próxima candidatura e alega que as eleições lhe foram roubadas. As pessoas já demonstraram que não é o caso. Já não é o presidente dos EUA. O mundo continua a sua marcha, Trump continuará a ser um fator, mas as sondagens mostram que as pessoas estão muito menos interessadas nele do que há uns meses.

Se as redes sociais lhe devolverem esse "megafone" poderá ganhar mais tração no eleitorado?

Todos os políticos, em certa medida, têm um megafone. Quando Trump era presidente foi alargado enormemente e dominou a comunicação dos media quase todos os dias. Mas ele foi-se. Vamos ver qual o impacto político disso, o que Biden vai fazer . É sobre isso que estou a escrever no meu próximo livro.

Depois desta presidência, os media aprenderam alguma coisa sobre essa forma de fazer política - nem sempre baseada em factos?

Os media, incluindo eu, não compreendemos que a velha ordem nos dois partidos políticos nos EUA, Democratas e Republicanos, tinha acabado. Ele, não de forma intelectual, mas intuitivamente, compreendeu. Estive com ele na Sala Oval e perguntei-lhe sobre o que aconteceu em 2016, isto passa-se perto do fim da sua presidência. Falamos do relógio da história. Ele viu o relógio da história e foi eleito presidente para espanto de quase toda a gente, incluindo ele, penso [risos].

Um estudo recente da OCDE diz que menos de metade dos jovens sabe distinguir factos de opinião. O que correu mal aqui?

Não sei se é no sistema político, educativo ou os media, mas é um problema gigantesco. Temos de arranjar uma forma de baixar a temperatura, a hostilidade. Voltemos a Nixon, presidente há 50 anos. Sabemos pelas suas gravações secretas que não só fez coisas ilegais, como odiava as pessoas. O pistão que conduzia o seu governo era o ódio, o veneno no sistema é o ódio. Temos ainda demasiado ódio na política e temos de arranjar forma de o baixar.

Os media não serão em parte responsáveis? Entregámos a algoritmos e às redes sociais a capacidade de determinar a informação a que as pessoas acedem.

Os media podem fazer melhor em serem mais coerentes, mais exaustivos, menos emocionais - de novo baixar a temperatura -, mas há mais pessoas na política e na sociedade a elevar a temperatura. Ninguém era melhor nisso do que Trump. Temos de voltar a uma forma mais calma, mais factual, de olhar para as notícias, mas não se pode estalar os dedos e fazer com que aconteça. Tem-se de mergulhar, despender tempo e, realmente, descobrir o que se está a passar.

Há uma série de projetos de verificação de factos. Estamos a fazer o suficiente para combater o fenómeno das notícias falsas?

É bom que tenhamos esses projetos, mas temos de ter mais verificação de dados e qualquer coisa que sai cá para fora que não se confirme devemos apontá-lo.

Panama Papers, Luanda Leaks... Piratas informáticos estiveram na origem de alguns casos recentes de jornalismo de investigação. São os novos "Gargantas Fundas"?

Não, não, não. Pirataria informática é ilegal, o que precisamos é de mais pessoas no governo dispostas a dizer a verdade. O tema é desacelerar, fale com dez, 30 pessoas, vá aos locais, faça alguma investigação, leitura, pense no que está a acontecer e tente descrever isso às pessoas, mas não de forma imediata.

Quais os maiores desafios que o jornalismo enfrenta hoje?

Temos de ser pacientes, inteligentes, não partidários. Um jornalismo neutral é essencial.