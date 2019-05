Boeing atualiza software do 737 Max 8 e melhora simulador de voo

Seis meses depois do primeiro acidente, a Boieng assume que os problemas do avião 737 Max 8 podem estar resolvidos. Primeiro, a empresa concluiu finalmente a atualização do software do aparelho, depois melhorou também o simulador de voo daquele modelo.

A atualização do software tinha sido prometida ao sindicado dos pilotos da American Airlines, logo após a queda do primeiro avião na Indonésia, em outubro de 2018. Contudo a Boeing ainda tinha o processo em curso em março, aquando da queda do segundo avião, na Etiópia.

Agora, a atualização está finalmente concluída. Será ainda necessária uma certificação do regulador, para que a nova versão possa ser disponibilizada às companhias áreas e os 737 Max 8 voltem a voar. A empresa assume-se confiante, indicando que o software foi testado em mais de 200 voos simulados e reais.

Por outro lado, pela primeira vez a Boeing assumiu que encontrou falhas nos simuladores de voo destinados à formação de pilotos do 737 Max 8. Em comunicado, a empresa explicou que o software não conseguia replicar as condições de voo dos acidentes da Indonésia e da Etiópia, mas que o problema já estava resolvido.

“A Boeing fez correções no software do simulador de voo do 737 MAX e forneceu informações complementares aos operadores do aparelho para garantir que a experiência com o simulador seja suficiente para cobrir as diferentes condições de voo”, informou a companhia este sábado.