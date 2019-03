Boeing recupera voo na bolsa

O título da Boeing fechou hoje a valer 377,14 dólares, uma valorização de 1,73 dólares face à última sessão, ou 0,46%. Apesar do anúncio de Donald Trump de suspender os voos do modelo Boeing 737 Max, que implicou no momento uma queda da ação, a fabricante acabou por fechar no verde.

Segunda e terça-feira, logo após o acidente com o aeronave da Ethiopian Airlines, que vitimou 157 pessoas, a Boeing perdeu quase 30 mil milhões de dólares de valor em Bolsa. Saliente-se que o Boeing 737 Max é o campeão de vendas da construtora aeronáutica norte-americana.

A fabricante norte-americana tem ainda outros dilemas pela frente. A Norwegian Air, a terceira maior companhia aérea do mundo low cost e a única que voava com este modelo de avião para Portugal, já fez saber que irá pedir uma indemnização pelas perdas que está a registar por ser obrigada a ter as aeronaves em terra.

“Vamos enviar a conta para a Boeing, A Norwegian não vai sofrer nenhum prejuízo económico por causa de um avião completamente novo que não pode ser utilizado”, disse ontem o diretor de comunicação da transportadora. Outras companhias deverão seguir o exemplo.

Em simultâneo, a Boeing enfrenta uma possível suspensão de encomendas, que pode provocar perdas de 55 mil milhões de dólares. A VietJet Aviation, transportadora vietnamita, que tem uma encomenda de 200 aeronaves, no valor de 25 mil milhões de dólares, disse já aguardar as investigações do acidente para decidir se mantém a encomenda.

A Kenya Airways e a Lion Air também já estão a estudar se não optam antes por aviões da Airbus. A Flyadeal, da Saudi Arabian Airlines, pondera o cancelamento de um contrato de quase seis mil milhões de dólares.