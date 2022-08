Boeira não é só vinho do Porto, também tem azeite do Douro

O azeite virgem extra da Quinta da Boeira é produzido em Alijó © Direitos Reservados

A Boeira anunciou o lançamento de uma edição "exclusiva e limitada" de azeite do Douro que marca a diversificação de negócios do grupo. São 2.500 garrafas, de 500 ml cada, com preço de venda ao público recomendado de 30 euros. O azeite virgem extra da Quinta da Boeira, produzido em Alijó, é vendido em pote de barro decorado com réplicas de azulejos portugueses do século XIX.

A produção de vinhos do Douro e do Porto é a principal atividade do grupo Quinta da Boeira que, o ano passado, adquiriu uma propriedade em Alijó, com quatro hectares de olival, além de vinhas com capacidade para a produção de um milhão de litros de vinho.

"A Quinta da Boeira, em Alijó, não tem patamares, é toda mecanizada e tem, predominantemente, a casta touriga nacional. O olival que permite a produção deste azeite único junta todos os condimentos para um produto com caraterísticas ímpares: o terroir, o clima e a localização", destaca, em comunicado, Albino Jorge, sócio-gerente da empresa.

O mesmo documento explica que a Quinta da Boeira em Alijó e o Boeira Port Club (palacete adquirido à família C. da Silva) são "a parte recente de um plano de investimento de 40 milhões de euros que o grupo tem vindo a fazer desde que adquiriu a Quinta da Boeira em Vila Nova de Gaia, em 1999". Cerca de 90% da produção dos vinhos são para exportação, sendo Dinamarca, Luxemburgo, Polónia, Singapura e Brasil os principais mercados de destino.