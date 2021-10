Bold by Devoteam abre portas na Avenida dos Aliados

Bruno Mota, CEO da empresa de desenvolvimento de software e soluções de recursos humanos, Bold by Devoteam. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

São 500m2 no Palácio dos Correios, em plena Aveida dos Aliados, no Porto, desenhados em open space e com capacidade para 50 pessoas. A expansão da Bold by Devoteam já fora revelada ao Dinheiro Vivo no verão, pelo CEO e fundador, Bruno Mota, e concretiza-se agora.

"A nossa presença a Norte tem, desde há muito tempo, uma importância estratégica para a Bold. Para nós, ter um espaço nosso no coração da cidade do Porto é um grande orgulho, mas também símbolo do nosso compromisso em continuarmos a crescer nesta região, como temos vindo a fazer", refere André Carriço, head of National Business da tecnológica nascida em 2009 e que em 2017 foi a única 100% no ranking do FT de empresas de mais rápido crescimento.

"Apesar de sabermos que o futuro do trabalho é híbrido, este espaço foi criado a pensar nas nossas pessoas, numa equipa cada vez maior e mais forte, que tem agora um espaço que corresponde ao seu potencial", conclui o responsável. Algo que vai permitir responder à ambição de crescer 20% neste ano, avançada ao Dinheiro Vivo por Bruno Mota na mesma entrevista - a par da transformação digital, dos novos contratos e da ligação entretanto estabelecida com a francesa Devoteam.

Empresa focada no desenvolvimento e entrega de soluções e serviços inovadores através de uma "combinação única de expertise tecnológico, agilidade, criatividade e design", a Bold tem já escritórios em Aveiro, Lisboa e Porto e "uma vasta experiência no mercado nacional e internacional", representada por mais de 900 colaboradores, estando desde 2018 integrada no grupo multinacional Devoteam, líder na transformação digital de grandes empresas no mercado EMEA, com um volume de faturação de 650 milhões de euros.