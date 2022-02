Bolsa de Lisboa em alta com BCP a subir mais de 3%

Lisboa, 14/07/2021 - Euronext Lisboa - AV DA LIBERDADE 196 7º. (André Luís Alves / Global Imagens) © André Luís Alves / Global Imag

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Fevereiro, 2022 • 10:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A bolsa de Lisboa estava esta quarta-feira em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações do BCP a liderarem os ganhos e a subirem 3,06% para 0,20 euros.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, avançava 0,78% para 5.687,67 pontos, com 16 'papéis' a subirem, um a cair e dois a manterem a cotação (Novabase em 4,90 euros e Ramada Investimentos em 7,20 euros).

Aos títulos do BCP seguiam-se os da Ibersol e da Pharol, que estavam a valorizar-se 2,82% para 5,10 euros e 2,20% para 0,09 euros.

As ações da Altri, Galp Energia e CTT eram outras das que mais se valorizavam, já que subiam 1,05% para 10,09 euros, 0,72% para 4,93 euros e 0,68% para 3,55 euros.

Em sentido contrário, as ações da Jerónimo Martins eram as únicas que desciam, designadamente 0,20% para 19,96 euros.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, animadas com o desanuviamento das tensões geopolíticas na crise entre Ucrânia e a Rússia, mas pendentes da publicação das atas da Reserva Federal dos EUA (Fed).

As bolsas subiam suavemente na Europa, seguindo a tendência de encerramento da véspera, aliviadas com o início da retirada de algumas das unidades militares das tropas russas próximas da fronteira com a Ucrânia.

O Presidente da Rússia, Vladímir Putin, afirmou que o país não quer uma guerra na Europa.

Contudo, os EUA afirmaram que não confia no anúncio de retirada de parte das tropas russas da fronteira com a Ucrânia, e o Presidente Joe Biden assegurou que ainda é "claramente possível" que Moscovo invada o país.

As menores tensões geopolíticas no conflito ajudaram o preço do petróleo Brent, de referência na Europa, a descer mais de 3% para 93,26 dólares o barril na quarta-feira, mas hoje a tendência inverteu-se e o ouro negro está de novo a valorizar-se.

Hoje os investidores esperam a publicação das atas da Fed, que serão cuidadosamente analisadas para ver se oferecem alguma pista adicional sobre o ritmo da retirada de estímulos n os EUA.

Os mercados continuam muito pendentes dos possíveis passos a dar pelos bancos centrais para lutar contra a subida da inflação.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na terça-feira, com o Dow Jones a subir 1,22% para 34.988,84 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 2,53% para 14.139,76 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1379 dólares, contra 1,1359 dólares na terça-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 94,03 dólares, contra 93,28 dólares na terça-feira e o atual máximo desde 2014, de 96,48 dólares, em 14 de fevereiro.