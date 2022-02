Bolsa de Lisboa em alta com Ibersol a subir quase 3%

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Fevereiro, 2022 • 09:51 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa estava hoje em alta, a manter a tendência da abertura, com as ações da Ibersol a liderar os ganhos e a subirem 2,93% para 4,92 euros.

Cerca das 09:15 em Lisboa, o principal índice da bolsa, o PSI20, avançava 1,43% para 5.586,36 pontos, com 16 'papéis' a subirem, dois a caírem a um a manter a cotação (Semapa em 11,90 euros).

Aos títulos da Ibersol seguiam-se os da EDP Renováveis e BCP, que estavam a valorizar-se 2,53% para 17,42 euros e 1,76% para 0,19 euros.

As ações da Greenvolt, NOS e Pharol eram outras das que mais se valorizavam, já que subiam 1,45% para 5,64 euros, 1,44% para 3,51 euros e 1,16% para 0,09 euros.

No mesmo sentido, as ações dos CTT, Jerónimo Martins e EDP subiam 1,15% para 4,85 euros, 0,95% para 19,63 euros e 0,82% para 4,03 euros.

Em sentido contrário, as ações da Corticeira Amorim desciam 1,17% para 10,12 euros.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, depois de terem aberto em baixa, mas com os receios de um ataque iminente da Rússia à Ucrânia a manterem-se e o preço do petróleo a cair.

Apesar da escalada das tensões em torno do conflito entre a Rússia e a Ucrânia e de os EUA terem alertado no fim de semana para uma alta probabilidade de um ataque iminente russo, as bolsas europeias inverteram a tendência de baixa da abertura.

Contudo, a Rússia assegurou na segunda-feira que ainda há possibilidades para a diplomacia, dando um possível sinal de desanuviamento em relação à crise com a Ucrânia.

Os problemas geopolíticos unem-se à preocupação do mercado sobre a política monetária dos bancos centrais, sobretudo, nos EUA, onde a Reserva Federal (Fed) poderia anunciar em março a primeira subida das taxas de juro para controlar a inflação.

Neste contexto, os juros das dívidas soberanas continuavam a subir, mas com menos intensidade que nos dias anteriores.

Hoje será divulgada a primeira estimativa do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro no quarto trimestre de 2021, bem como o indicador de confiança na Alemanha do ZEW.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na segunda-feira, com o Dow Jones a cair 0,49% para 34.566,17 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou estabilizado, nos 13.790,92 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1330 dólares, contra 1,1310 dólares na segunda-feira.

O barril de petróleo Brent para entrega em abril abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mas a cotar-se a 95,52 dólares, contra 96,48 dólares na segunda-feira, um novo máximo desde 2014.