Bolsa de Lisboa fecha positiva com Jerónimo Martins a subir 5,23%

01 Junho, 2023 • 18:17

A bolsa de Lisboa encerrou hoje a sessão positiva, com o seu principal índice (PSI) a avançar 1,27% para 5.802,17 pontos, apoiada por uma subida da Jerónimo Martins de mais de 5%.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 10 ficaram em alta e seis em baixa. A liderar as subidas, a Jerónimo Martins avançou 5,23% para 23,76 euros.

Nas maiores subidas destacaram-se ainda a Greenvolt (3,52% para 6,32 euros) e a Galp (3,02% para 10,19 euros).

A EDP Renováveis registou uma valorização de 1,53% para 18,86 euros e a EDP subiu 0,24% para 4,57 euros.

Entre as cotadas com ganhos inferiores a 1% ficaram ainda a Sonae (0,94% para 0,91 euros) e a Corticeira Amorim (0,41% para 9,88 euros).

Nas descidas, a Altri caiu 1,11% para 4,08 euros, a Semapa perdeu 1,09% para 12,68 euros, o BCP desceu 0,88% para 0,20 euros e a Navigator recuou 0,84% para 3,05 euros.

Ainda em terreno negativo, a Ibersol desceu 0,85% para 6,98 euros, após ter sido divulgado na quarta-feira que a empresa registou 424.833 euros de lucro no primeiro trimestre, o que compara com um prejuízo de 1,7 milhões de euros em igual período de 2022.

A recuperação da bolsa de Lisboa surgiu em linha com os ganhos das principais praças europeias, depois de terminado o mês de maio com uma queda acumulada de 7,8% no índice PSI. Milão subiu 2,01%, Madrid 1,30%, Frankfurt 1,21%, Londres 0,59% e Paris 0,55%.