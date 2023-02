Bolsa de Lisboa negoceia em alta, com Galp a liderar ganhos, a subir 2,17%

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Fevereiro, 2023 • 09:56 Partilhar este artigo Facebook

A bolsa de Lisboa estava hoje a negociar em alta, a inverter a tendência de abertura, com as ações da Galp a liderarem os ganhos, a subirem 2,17% para 12,24 euros.

Cerca das 09:05 em Lisboa, o PSI avançava 0,49% para 5.955,93 pontos, com nove 'papéis' a subirem, cinco a descerem e um a manter a cotação (Corticeira Amorim em 9,40 euros).

Às ações da Galp seguiam-se as da Semapa e da Navigator, que se valorizavam 0,93% para 13,04 euros e 0,74% para 3,26 euros.

As ações da EDP, CTT e NOS eram outras das que mais se valorizavam, designadamente 0,48% para 4,61 euros, 0,41% para 3,67 euros e 0,40% para 4,01 euros.

As ações do BCP e da Altri desciam 0,38% para 0,21 euros e 0,35% para 4,58 euros.

Em sentido contrário, as ações da Mota-Engil, Greenvolt e EDP Renováveis desciam 2,63% para 2,00 euros, 0,53% para 7,56 euros e 0,38% para 19,85 euros.

As principais bolsas europeias negociavam hoje em baixa, a seguir a tendência registada em Wall Street e com os investidores a permanecerem pendentes da inflação e da influência desta nas próximas subidas de taxas de juro.

Wall Street terminou em baixa na quinta-feira, com os investidores focados em mais resultados empresariais e os possíveis próximos passos da Reserva Federal dos EUA (Fed).

Nos EUA serão divulgados os dados preliminares de fevereiro da Universidade de Michigan e dos seus componentes.

No Reino Unido, soube-se que o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido permaneceu estável (0,0%) entre outubro e dezembro de 2022, evitando assim uma recessão, de acordo com o gabinete nacional de estatística britânico (ONS).

O Banco Central da Rússia vai anunciar também hoje a sua decisão sobre as taxas de juro e rever as suas previsões macroeconómicas, após os últimos dados sugerirem que a economia russa resistiu melhor do que muitos peritos esperavam às sanções ocidentais impostas pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

Na quinta-feira, a Bolsa de Nova Iorque terminou em baixa, com o Dow Jones a recuar 0,73% para 33.699,88 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro de 2022.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,02% para 11.769,58 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro de 2021.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0739 dólares, contra 1,0749 dólares na quinta-feira e 1,0909 dólares em 02 de fevereiro, um máximo desde abril de 2022.

O euro está a cotar-se acima da paridade face ao dólar desde 07 de novembro, depois de ter estado abaixo da paridade desde 20 de setembro, com exceção para o dia 26 de outubro (1,0076 dólares).

O barril de petróleo Brent para entrega em abril de 2023 abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 84,32 dólares, contra 84,50 dólares na quinta-feira.