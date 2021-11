Bolt entrega mercearias em Lisboa a partir de hoje

Bolt Market vai fazer entregas no raio de dois quilómetros e usar os estafetas do serviço de refeições da plataforma. © DR

Da encomenda até ao destino em 15 minutos: a Bolt estreia esta quinta-feira o serviço de entrega de mercearias em Portugal. O Bolt Market vai começar na cidade de Lisboa com mais de 2000 produtos disponíveis em armazéns instalados em vários pontos na capital e que vão cobrir um raio de até dois quilómetros.

O Bolt Market vai funcionar na mesma aplicação do Bolt Food, adianta ao Dinheiro Vivo o responsável da empresa para o mercado português, Manuel Castel-Branco. Com os próprios meios de transporte, os estafetas do Bolt Market serão os mesmos que fazem as entregas de refeições através da plataforma fundada na Estónia. Mas em vez de irem buscar os artigos aos restaurantes vão deslocar-se a pequenos armazéns espalhados pela cidade.

"Para cada pedido, os estafetas deslocam-se a estes armazéns, onde recolhem as encomendas e posteriormente entregam-nas na localização do utilizador. A atual infraestrutura está a ser desenvolvida com o objetivo de cobrir a zona da Área Metropolitana de Lisboa e garantir entregas num prazo de 15 minutos, a todos os utilizadores que se encontrem num raio de 2 quilómetros", explica o responsável.

No Bolt Market será possível encontrar mais de 2000 produtos de mais de 300 marcas. Os pedidos poderão ser feitos todos os dias, entre as 9h00 e a meia-noite. Na fase de lançamento, não será cobrada taxa de entrega para entregas superiores a cinco euros, algo que a empresa quer disponibilizar "o maior período de tempo possível".

Além de Portugal e da Estónia, o novo serviço da Bolt também será lançado em outros oito mercados europeus: Letónia, Lituânia, Roménia, República Checa, Polónia, Eslováquia, Croácia e Suécia.

Desde julho deste ano que a tecnológica da Estónia começou a criar a equipa para entregas as compras de mercearia em Portugal. No mês seguinte, a empresa recebeu um investimento de 600 milhões de euros.

Em solo português, o Bolt Market vai concorrer com as empresas Getir, Glovo e Bairro.Shop.

Se quiser saber mais sobre o mercado das entregas de mercearias em 15 minutos poderá ler o artigo que o Dinheiro Vivo através desta página: Compras entregues em 15 minutos já chegaram a Portugal