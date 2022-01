Bolt faz ronda de investimento de 628 milhões para acelerar mobilidade partilhada

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Janeiro, 2022 • 12:03 Partilhar este artigo Facebook

A Bolt anunciou esta terça-feira a sua maior ronda de investimento de sempre, com 628 milhões de euros direcionados para o desenvolvimento adicional dos seus produtos atuais e para acelerar a transição para uma mobilidade partilhada.

De acordo com um comunicado enviado às redações, a ronda de investimento foi liderada pela Sequoia Capital, Fidelity Management e Research Company LLC, com a participação da Whale Rock, Owl Rock (uma divisão da Blue Owl), D1, G Squared, Tekne, Ghisallo, e outras empresas que, juntas, elevaram a avaliação do unicórnio a 7400 milhões de euros.

"Estamos a desenvolver parcerias com as cidades, no sentido de ajudar as pessoas a adotar hábitos de mobilidade mais sustentáveis, recorrendo a trotinetes e bicicletas, ou aos nossos serviços de carros TVDE, tendo como objetivo final a transformação das áreas urbanas em espaços mais sustentáveis e habitáveis", afirmou, na mesma nota, o fundador e presidente executivo da Bolt (CEO), Marcus Villig.