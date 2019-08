Bolt lança serviço de entrega de refeições

Depois do transporte de passageiros e da partilha de trotinetes, a Bolt vai começar a entregar refeições aos clientes. O Bolt Food é o novo serviço da plataforma fundada na Estónia e foi tornado público esta quarta-feira pelo seu responsável de produto, Jevgeni Kabanov.

É precisamente na Estónia que o Bolt Food vai estrear-se. Até ao final do ano, os vizinhos Letónia e Lituânia e a África do Sul também vão ter o novo serviço da empresa da Estónia. Em 2020, mais mercados da Europa e de África deverão começar a ter a entrega de refeições da Bolt.

A Bolt acredita que os preços baixos podem atrair os 25 milhões de utilizadores da plataforma de transportes para o serviço de entrega de refeições. A Bolt Food estará disponível numa aplicação separada da aplicação de transportes, tal como acontece com a Uber e a Uber Eats.

A entrada da Bolt no mercado de entrega de refeições ocorre poucas semanas depois de os britânicos da Just Eat se terem fundido com os holandeses da Takeaway.com.