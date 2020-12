Bolt recebe mais 150 milhões de euros de investimento

David Ferreira da Silva, líder da Bolt para o mercado português. © Fotografia cedida pela Bolt Portugal

A Bolt recebeu um novo investimento, de 150 milhões de euros. A plataforma de transportes fundada na Estónia vai usar este montante para expandir as operações na Europa e em África, segundo o anúncio feito esta quarta-feira.

Esta injeção de capital surge num ano marcado pela covid-19, que implicou fortes restrições de mobilidade e obrigou ao desenvolvimento acelerado de novas soluções.

"Praticamente duplicámos o nosso número de clientes e lançámos serviços de transporte de passageiros, de partilha de veículos e de entrega de comida em 50 novas cidades", destaca o líder da Bolt, Markus Villig, em declarações à Reuters.

Portugal recebeu os novos serviços da Bolt: em outubro, a empresa lançou a entrega de refeições (Bolt Food) e ainda a partilha de bicicletas. Em fevereiro, Faro foi a primeira cidade portuguesa com trotinetas partilhadas da plataforma.

Atualmente a empresa conta com 50 milhões de clientes e cobre 200 cidades de 40 países.

A rival da Uber e da Free Now passa a estar avaliada em 3,5 mil milhões de euros, segundo estimativas do portal TechCrunch. Esta avaliação recorre a um múltiplo de 1,5 vezes sobre o montante bruto das transações, que atingiu os 2 mil milhões de euros no último ano.