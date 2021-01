Bolt tem trotinetas grátis e viagens com desconto para as presidenciais

Condutor de veículo TVDE através de diferentes plataformas, como Uber, Bolt e Kapten ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins / Global Imagens

Não é por falta de opções de transporte que alguém poderá faltar às eleições presidenciais. No domingo, 24 de janeiro, a Bolt vai ter viagens grátis de trotinetas e ainda descontos para quem precisar de utilizar um automóvel para se deslocar para a mesa de voto, segundo o comunicado da empresa divulgado na quarta-feira.

Nas trotinetas elétricas partilhadas, a oferta abrange apenas o concelho de Lisboa. Não é preciso inserir qualquer código pois estes veículos já estão automaticamente programados.

No caso dos automóveis, ao abrigo do serviço de TVDE, é preciso inserir o código promocional Presidenciais2021, que será válido entre as 7h e as 22h deste domingo. Com isto, haverá 50% de desconto nas viagens de carro, até um limite de três euros, nas cidades onde a Bolt está presente.

"Numa altura em que sair de casa constitui por si só um enorme fator de risco, queremos incentivar e ajudar os portugueses a exercer o seu direito de voto, protegendo-os ao máximo do risco de contágio no percurso de casa até às urnas", salienta o líder de marketing da Bolt em Portugal, Maia Pedro, citado em comunicado.

Também a plataforma de partilha de trotinetas elétricas Bird vai oferecer as viagens nestes veículos durante o dia das eleições presidenciais, na cidade de Lisboa.