Bondalti em parceria com australianos investe no lítio a partir de 2022

A Bondalti vai acelerar investimentos no lítio a partir de 2022. A companhia portuguesa estabeleceu um um acordo de 18 meses com a empresa australiana Reed Advanced Materials, no valor de quatro milhões de euros, para construir uma fábrica em Estarreja, Aveiro, e avançar com um projeto de produção de hidróxido e carbonato de lítio, dá conta o "Jornal de Negócios" esta segunda-feira.

O projeto faz parte das Agendas Mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência. A fábrica será construída "durante o segundo semestre de 2022" e estará pronta a operar "no início de 2023", revelou o administrador executivo da antiga CUF, Luís Delgado.

Espera-se que a nova fábrica produza 25 mil toneladas por ano, repartidas entre hidróxido e carbonato de lítio. O investimento implicará o recrutamento de trabalhadores. Os processos de recrutamento já estão em andamento.