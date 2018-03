Empresas de animação turística cresceram 164% desde 2015

Portugal entrou na boca dos turistas e a forte procura está a gerar um optimismo generalizado no setor. Há novos hotéis e mais restaurantes a surgir, mas o grande movimento do setor acontece na animação turística onde, adiantou esta quarta-feira, Ana Mendes Godinho, o crescimento no número de empresas supera os 160%.

No final de 2015, havia 2370 empresas de animação a operar em Portugal; a 26 de fevereiro eram já 6265, mostram dados da secretaria de Estado. São 2,6 vezes mais empresas (164%), que nasceram para dar maior resposta ao público crescente.

Não é só, a secretária de Estado do Turismo lembrou também que o segmento do Alojamento Local passou de 28 mil empresas em 2015 para as atuais 59 mil. A contribuir para este aumento, detalhou, está a legalização de espaços já existentes, muito pela entrada em vigor de novas obrigações de registo que passaram a vincular as plataformas de promoção destes espaços.

“Estavam fora do mercado formal”, disse Ana Mendes Godinho, que falava na apresentação das medidas do programa Simplex +, que decorreu esta quarta-feira na Bolsa de Turismo de Lisboa, lembrando a nova “obrigação legal para as plataformas terem o registo”.

Não é só. A governante assumiu também que os apoios e incentivos do Turismo de Portugal chegaram a 1000 empresas turísticas nos últimos dois anos, o que atesta a simplificação de processos e maior comunicação entre entidades e empresas.

Esta quarta-feira, Ana Mendes Godinho, Graça Fonseca, da modernização administrativa, e Luís Araújo do Turismo de Portugal, lembraram que nos últimos meses foi simplificado o processo de utilidade turística, de forma a que os empresários não tenham de apresentar documentos a que a Administração Pública já tem acesso por outras vias – e que isso levou a um aumento de 60% no número de processos de utilidade turística. Além disso, foi também destacada a simplificação da transferência de uso de um edifício para hotel.

A Confederação do Turismo elogiou os passos dados ao longo dos últimos dois anos, mas lembra que é preciso “uma verdadeira reforma do Estado” para que o Turismo também possa ser desburocratizado.