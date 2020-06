Boom na venda de bicicletas gera escassez em todo o mundo

Numa altura em que grande parte dos países europeus estão em processo de desconfinamento, embora a pandemia ainda não tenha terminado, a procura por bicicletas está a acelerar. Evitar transportes públicos ou manter uma estilo de vida mais saudável são dois dos motivos que justificam o aumento da procura. Contudo, e de acordo com a edição desta segunda-feira do Jornal de Notícias, a procura é superior à oferta.

Portugal é o maior exportador e um dos maiores produtores de bicicletas da Europa. Com a pandemia, a produção parou e, apesar de estar neste momento a todo o vapor, há falta de bicicletas, havendo mesmo stocks esgotados e clientes que aguardam meses por um modelo, de acordo com o JN.

Antes da pandemia, a portuguesa RTE – a maior fábrica europeia de montagem de bicicletas – produzia quatro mil unidades diariamente. Quando reabriu, subiu para as cinco mil unidades, com duas das seis linhas de produção a trabalharem em dois turnos. Ao JN, Bruno Salgado, administrador da empresa, admite que “ainda vai demorar até que tudo volte à normalidade”.

A Decathlon é uma das principais clientes da empresa e, nesta cadeia de desporto, as vendas de bicicletas passaram a representar 30% do volume de negócios em Portugal, quando em 2019 não ia além dos 10%, segundo o jornal.

Já a Bike Zone ultrapassou, no final de maio, a faturação total do ano anterior só no comércio eletrónico. “Podíamos estar a vender muito mais, mas não há bicicletas para entrega – se quiser uma de montanha, de gama média, por exemplo, só em setembro é que deveremos ter disponível. Estamos a perder cerca de 10 mil euros todos os dias por causa da rotura de stocks“, explica Hugo Jacinto, responsável do departamento de apoio da loja online da cadeia Bike Zone do grupo português há 25 anos no mercado, ao JN.