Bordal, única fabricante de bordado da Madeira aposta em marca própria

O bordado da Madeira é uma arte com 150 anos de história © Bordal

O bordado da Madeira é uma arte com 150 anos de história que em tempos deixou a ilha repleta de fábricas. Em 1950 eram cerca de 50, há 25 anos existiam 12 e atualmente só uma sobrevive para perpetuar a tradição. A Bordal, agora filha única, nasceu em 1962.

Há 25 anos, Susana Vacas trabalhava em informática e o seu marido comprou o prédio do número 77 da rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, para fins imobiliários. "A ideia nunca foi ficar com a fábrica", explica a empresária ao Dinheiro Vivo, mas ficaram "com pena de a fechar".

O negócio estava praticamente falido, mas Susana Vacas deu-lhe nova vida, passou dez anos a fazer feiras, em Florença, Paris e Nova Iorque e foi assim que arranjou clientes um pouco por todo o mundo, o que acabou por valer à empresa uma coleção para a Chanel em 2015.

Com muito esforço e trabalho se fez a reestruturação da Bordal, que além de fábrica é também loja física e online, emprega 20 pessoas nestas estruturas, mais 20 costureiras externas e 400 bordadeiras. "Praticamente todas as bordadeiras que existem trabalham para nós", afirma Susana Vacas, sublinhando que por enquanto não têm falta de mão-de-obra, mas sabe que a idade das pessoas, em média 55 ou 60 anos, vai tornar-se um "problema grave", especialmente quando as sucessivas tentativas de formar as camadas mais jovens têm falhado por "falta de interesse".

Bordal em números

Depois de trilhado este caminho, a Bordal exporta para mercados como os Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos, França, Suíça, Itália e Inglaterra. A faturação em 2022 foi de 800 mil euros, cerca de 418 mil euros entre a loja física e online, pouco mais de 26 700 euros no mercado comunitário e mais de 335 mil euros entre Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos.

A entrada nos Emirados foi a última e permitiu estabelecer relações com uma princesa árabe que encomenda frequentemente peças bordadas a ouro, mas a ideia não é procurar novos mercados de exportação, "até porque a fábrica é pequena e as bordadeiras não esticam", explica Susana Vacas, revelando que pretende divulgar a empresa através de novas coleções que serão vendidas sob a marca Bordal."Nunca tentámos sair daqui com a nossa marca de bordado da Madeira", diz a empresária.

A linha de senhora está praticamente terminada e deverá ser lançada em maio, mas até ao fim do ano haverá novas coleções de mesa, cama e bebé que serão apresentadas em Portugal, mas também além-fronteiras com o objetivo de colocar a marca Bordal no mapa.

Contudo, não deixa de ser um "processo complicado, tem várias fases, o esboço e o picote são feitos à mão", explica Susana Vacas, admitindo que já podiam utilizar máquinas, mas "fazemos questão de manter o processo como há 150 anos, somos os únicos e queremos manter a tradição", remata.

A empresária não deixa de sublinhar que o bordado da Madeira é uma arte "que leva muito tempo", embora as peças mais fáceis, como marcadores de livros, panos para cestos de pão e individuais de mesa possam ficar prontas entre três e dez dias, há outras, como toalhas, que podem demorar até mais de dois anos a fazer.

Mesmo com uma produção morosa, típica desta arte portuguesa com 150 anos, 400 bordadeiras, encomendas constantes para seis mercados de exportação e para o mercado nacional, as perspetivas para a Bordal são cada vez mais otimistas.

A responsável da marca explica, por exemplo, que janeiro é tipicamente um mês baixo na Madeira, exceto durante a primeira semana quando ainda há pessoas que lá chegaram para o fim de ano, no entanto, foi para a Bordal "o melhor janeiro de sempre desde há 25 anos", confirmando as expectativas de um futuro risonho para a empresa.

Na verdade, os primeiros três meses do ano foram melhores ao nível das vendas do que no ano passado e houve também um aumento das exportações. "Não sei se será assim para sempre, mas de certeza que 2023 vai ser um ano bom", afirma Susana Vacas, reforçando que vai "sem dúvida superar a faturação de 2022".