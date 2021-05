Bosch avança para novo lay-off em Braga

(Paulo Jorge Magalhã‹es/Global Imagens) © Paulo Jorge Magalhã‹es / Global Imagens

A Bosch Car Multimedia Portugal, em Braga, anunciou esta sexta-feira que vai avançar para um novo lay-off devido ao agravamento registado na escassez mundial de semicondutores, que "tem provocado várias paragens de produção na empresa".

"Serão abrangidos por esta medida os colaboradores das áreas de produção e de áreas de apoio, no período de 10 de maio a 09 de junho de 2021 com uma possível prorrogação", refere a empresa num comunicado.

A Bosch "irá garantir a retribuição de 85% do rendimento ilíquido mensal aos colaboradores afetados, indo além dos dois terços previstos na lei", adianta.

O fabricante assegura que "apesar do impacto negativo que a escassez de componentes está a ter no negócio da Bosch Car Multimedia, a administração da empresa afirma já ter novos produtos e tecnologias planeadas para serem lançadas e reforça as expetativas de crescimento e sustentabilidade para os próximos anos".

No final de abril de 2020, a empresa da multinacional alemã avançou para um lay-off total, abrangendo os 3.500 trabalhadores da sua unidade em Braga, devido à forte redução das encomendas verificada na sequência das medidas restritivas adotadas na maioria dos países, no âmbito da epidemia do novo coronavírus.

Já antes, no final de março do ano passado, a Bosch em Braga parou a laboração, mandando os trabalhadores para casa de férias, durante 15 dias.

