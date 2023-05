Bosch com vendas de dois mil milhões de euros investe 200 milhões em Portugal

A germânica Bosch fechou o ano fiscal de 2022 com receitas totais de dois mil milhões de euros em Portugal, mais 17% do que no exercício do ano anterior. Perante os resultados obtidos no país, a empresa prevê investir 200 milhões de euros em investigação e desenvolvimento (I&D) em Portugal.

Em comunicado, a Bosch, que em Portugal é liderada por Carlos Ribas, esclarece que o valor total de faturação inclui vendas de empresas não consolidadas e serviços internos a empresas parceiras. Em Portugal, a Bosch registou vendas consolidadas de 364 milhões de euros, mais 5,5% face a 2021.

Foi a primeira vez que a Bosch registou vendas na ordem dos dois mil milhões no país, registando um aumento da faturação em todas as unidades de produção (Aveiro, Ovar e Braga, incluindo os serviços comerciais em Lisboa).

"Temos assistido a um crescimento sustentado em Portugal. Há cinco anos estávamos nos 1,5 mil milhões de euros de faturação, e este ano registamos o melhor resultado de sempre", afirma Carlos Ribas, responsável da Bosch em Portugal e administrador da Bosch de Braga.

De acordo com Javier González Pareja, presidente do grupo em Portugal e Espanha, o mercado português é "um dos principais na Europa para o grupo Bosch".

No final de 2022, a Bosch empregava 6500 pessoas em Portugal, sendo "um dos maiores empregadores e exportadores no país, com um nível de exportação superior a 97%, com mais de 50 países em todo o mundo a importar" produtos fabricados em Portugal. "Números que representam 1,7% do total de exportações do país, o que se reflete no impacto de quase 1% do PIB de Portugal (0,87%)", lê-se no mesmo comunicado.

Perante os resultados de 2022, a Bosch prevê continuar a expandir as suas instalações no país, com investimento de mais de 100 milhões de euros em infraestruturas, e a dar continuidade aos projetos de I&D desenvolvidos em parceria com as universidades portugueses. No comunicado, a empresa revela que deverá investir 200 milhões de euros em Portugal e que pretende "continuar a crescer e a recrutar de forma transversal".