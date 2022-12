Bosch de Braga vai desenvolver software para airbags e travões e contrata mais 100 em 2023

A Bosch escolheu a fábrica de Braga para criar mais uma unidade de investigação e desenvolvimento (I&D) na área da mobilidade. A Bosch Car Multimedia vai passar a contar com uma equipa de desenvolvimento de sistemas de segurança já em 2023. A nova equipa de I&D será composta por cem engenheiros.

Em comunicado, a empresa refere que a nova equipa de I&D "vai ser criada no início de 2023 com cerca de 20 engenheiros de software, mas o objetivo passa por recrutar mais 60 perfis especializados até ao final do próximo ano"

A nova equipa estará dedicada a criar embedded software (software embebido, ou seja, incorporado nos veículos) para airbags e travões de última geração para a mobilidade.

"Portugal continua a ser estratégico para a Bosch e a área de I&D tem sido a nossa prioridade nos últimos anos", realça Carlos Ribas, representante da Bosch em Portugal e administrador da Bosch de Braga. O gestor explica também que o novo projeto "é mais um reconhecimento" das competências da unidade bracarense, que continua a "diversificar ainda mais as áreas de desenvolvimento" e a "criar a partir de Portugal para o mundo".

Recrutamento arranca já em janeiro

Com a criação da nova equipa de I&D, a Bosch "terá necessidade de reforçar as suas equipas com perfis especializados nas vertentes de software engineer, software developer, software architect e embedded software engineer".

Para acelerar o processo de recrutamento a fábrica de Braga vai apostar muito já nos dia 13 e 14 de janeiro, durante a iniciativa recruitment days, criada para que "os potenciais novos trabalhadores" possam "participar em entrevistas e ficar a conhecer os objetivos e desafios do projeto".

A expectativa da Bosch é que os interessados possam sair da iniciativa já com uma proposta de trabalho.

As inscrições para o evento estão abertas até 20 de dezembro (pode inscrever-se aqui).