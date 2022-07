Bosch e Universidade de Aveiro em projeto de 143 milhões de euros para transição energética

Bosch lidera um consórcio internacional que vai desenvolver em Portugal sistema de energia para edifícios, tendo por base sistemas híbridos de gás e hidrogénio, bem como tecnologias baseadas em eletrificação ou bombas de calor. Trata-se do projeto Illiance, que será desenvolvido pela Bosch e pela Universidade de Aveiro e conta com investimento total de 143 milhões de euros das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Num comunicado enviado à redação, a multinacional de origem germânica indica que 53% dos 143 milhões destina-se a inovação produtiva, enquanto 45% será para investigação e desenvolvimento. O Illiance deverá criar cerca de 1300 novos postos de trabalho altamente qualificados, tendo em conta que o projeto terá a duração de três anos. A conclusão é apontada para 2025.

Com foco na eletrificação, hidrogénio, armazenamento e gestão de energia, e economia circular, o Illiance é um projeto de inovação para a sustentabilidade e industrialização, o consórcio por detrás do Illiance conta com "vinte e duas empresas nacionais e internacionais, nove Entidades não Empresariais do Sistema de I&I, uma associação e dois clusters", além da Bosch e da Universidade de Aveiro.

"Organizado em três pilares essenciais, que passam pela melhoria da competitividade dos processos industriais, a preparação da transição energética através da eletrificação e do hidrogénio, e pela melhoria da gestão de energia e promoção da economia circular, a agenda Illiance tem como objetivo o desenvolvimento de novos produtos de elevada densidade tecnológica, para resposta à transição energética e à necessidade de melhorar a eficiência energética do setor da climatização, através do recursos a novas fontes de energia sustentáveis", lê-se.

De acordo com Nelson Ferreira, responsável Internacional Indústria 4.0 na Bosch Termotecnologia em Aveiro, este projeto dará origem "a cerca de 85 novos produtos, tanto para uso privado como comercial, que vão, entre outros aspetos, potenciar o uso de novas fontes de energia, como o hidrogénio, e de soluções inovadores que potenciam o armazenamento de energia, sempre com o objetivo de tornar o consumo mais eficiente e sustentável".